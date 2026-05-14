Atención conductores: el detalle que todos olvidan y es el motivo principal por el que te retienen la licencia

El endurecimiento de los controles viales en la provincia de Buenos Aires puso en alerta a miles de conductores por las severas sanciones vigentes. Actualmente, circular con la oblea vencida o sin haber realizado el trámite puede derivar en multas que escalan desde los $542.100 hasta alcanzar los $1.807.000 en casos de reincidencia, algo que también ocurre en Mar del Plata. La presión económica busca reducir la siniestralidad, obligando a los propietarios a garantizar que sus unidades cumplan con los estándares mecánicos y de seguridad exigidos por la normativa provincial, aunque genera mucha reticencia.

Un punto crítico que muchos automovilistas pasan por alto es que la inspección técnica puede ser rechazada de forma definitiva por elementos de seguridad mal mantenidos. Los técnicos aplican una política de "tolerancia cero" sobre el estado del matafuegos, cuya carga debe estar vigente y su soporte perfectamente asegurado dentro del habitáculo. También se evalúan con rigurosidad las balizas portátiles y el funcionamiento de los cinturones de seguridad, entendiendo que cualquier anomalía en estos componentes transforma al vehículo en una unidad deficiente ante posibles incidentes.

La inspección técnica puede ser rechazada de forma definitiva.

Cuáles son los filtros que se aplican en la VTV

La presentación de la documentación original constituye el primer filtro ineludible y ningún turno será procesado si el conductor no cuenta con los papeles físicos al momento de ingresar a la planta. Con el nuevo sistema de cruce de datos en tiempo real, es obligatorio presentar el DNI, la licencia de conducir vigente y el comprobante del seguro, además de la cédula verde o azul correspondiente. Sin este respaldo legal completo, el personal técnico tiene la orden de no iniciar la verificación, independientemente de que el arancel ya haya sido abonado.

Para evitar bloqueos administrativos y demoras innecesarias, se recomienda realizar una revisión previa de los niveles de emisión y el estado de los frenos antes de asistir a la cita programada. El sistema actual no solo penaliza la falta de la oblea con multas económicas, sino que también complica la realización de futuros trámites registrales del automotor. Mantener la sincronización entre el estado mecánico del auto y la legalidad de los documentos personales sigue siendo la única estrategia efectiva para transitar por las rutas bonaerenses sin inconvenientes.