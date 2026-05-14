Le revocaron las salidas transitorias y lo mandaron de nuevo a la cárcel

Un hombre de 21 años que incumplió con las salidas transitorias que le otorgaron en el marco de una causa por robo fue detenido este jueves por personal de la DDI en el barrio 9 de Julio y trasladado al complejo penitenciario de Batán.

Fue personal del Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI el que interceptó al sujeto en inmediaciones de las calles Grecia y Chacabuco y constató el pedido de detención formulado por el Juzgado de Ejecución Penal N°2.

Quedó alojado en la Unidad Penal N°15 de Batán.

“La captura se ordenó porque se le revocó la ejecución del régimen de salidas transitorias”, informaron autoridades policiales.

Una vez cumplidos los recaudos legales de rigor, fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán para su alojamiento.