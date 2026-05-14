“Ya lo tenía asumido”: la historia detrás de la muerte de Johnny, el hombre en situación de calle

La muerte de Johnny conmocionó a vecinos y cuidacoches que lo conocían de las calles de la ciudad.

Cada noche, cuando el frío empieza a sentirse en las veredas, decenas de personas en situación de calle buscan una forma de soportar horas que parecen eternas. Muchos lo hacen refugiados en el alcohol: una adicción naturalizada y pocas veces puesta en discusión.

“Johnny era conocido en la zona y vivía alcoholizado. Lo corrían de la mayoría de las paradas porque traía problemas con la Patrulla Municipal”, contó Claudio, un cuidacoches, en diálogo con 0223.

Para algunos, beber no es solamente una costumbre. Es una manera de adormecer los sentidos, engañar al cuerpo frente a las bajas temperaturas y escapar, aunque sea por unas horas, de una realidad difícil.

La muerte de un hombre en situación de vulnerabilidad expone una realidad cada vez más visible en las noches de Mar del Plata.

“Nosotros tratábamos de evitar que generara problemas en estas calles, pero no era mal tipo; lo que pasa es que el alcohol lo tenía mal. Sumado al frío, fue una combinación letal”, reflexionó Claudio.

Según su testimonio, Johnny parecía estar resignado a este triste desenlace. “Varias veces me había dicho que en cualquier momento lo iban a encontrar 'patas para el norte'. Él ya lo tenía asumido. Más de una vez le habían ofrecido ayuda, pero se negaba”.

Sobre cómo ocurrieron los hechos, señaló: “Yo estaba cuando llegó la Patrulla Municipal. Le hablaron y le dieron una frazada, que se puso sobre los hombros. No vi que lo maltrataran; se acercaron e intentaron ayudarlo. En un momento dejó de moverse y los vecinos llamaron a la policía, que tiempo después confirmó que había fallecido”.

La muerte de personas en situación de calle vuelve a poner en debate el impacto del frío, las adicciones y el abandono.

En Mar del Plata se incrementó notablemente la cantidad de personas en situación de calle. Distintas entidades sociales vienen manifestando la necesidad de implementar políticas públicas que permitan acompañar y asistir a quienes, por distintos motivos, no logran cubrir sus necesidades básicas.

Desde el Municipio comenzaron a trabajar en un censo para determinar cuántas personas atraviesan situaciones de vulnerabilidad y residen en las veredas de la ciudad.