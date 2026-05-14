El Concejo aprobó por unanimidad rechazar el cambio de cuotas pesqueras: "Si al Puerto le va mal, a Mar del Plata le va peor"

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó este jueves por unanimidad una resolución que le pide al Consejo Federal Pesquero (CFP) que revea la propuesta de transferir cuotas de captura de merluza común desde la flota fresquera hacia buques congeladores. La medida fue impulsada desde la Banca 25, a cargo de Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), en el marco de la tercera Sesión Pública Ordinaria.

Los bloques de Unión por la Patria, Frente Renovador, Acción Marplatense, PRO y UCR + Nuevos Aires votaron a favor. Solo La Libertad Avanza se abstuvo. El rechazo del cuerpo deliberativo se suma a comunicados de cámaras empresarias y sindicatos que también cuestionaron el esquema en estudio.

Las críticas se concentran en la posibilidad de transferir cuotas desde la flota fresquera hacia buques congeladores

La propuesta técnica en cuestión, formalizada mediante la Nota DNCyFP NO-2026-37330917 de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, establece la asignación de cuotas individuales transferibles de captura de merluza común de los buques fresqueros hacia los congeladores. Para el sector pesquero marplatense, ese traspaso representa una amenaza directa al equilibrio entre flotas y a la actividad en tierra.

Un esquema de transferencia estructural de cuotas hacia la flota congeladora reduciría la materia prima disponible para los fresqueros y podría tener consecuencias graves sobre el empleo en toda la cadena pesquera, rompiendo además el espíritu de la Ley Federal de Pesca 24.922.

La iniciativa podría reducir la actividad en tierra, con consecuencias sobre el empleo en toda la cadena pesquera.

Amplio consenso en el recinto

La concejal de Unión por la Patria Mariana Cuesta fue una de las ediles que se pronunció al respecto: "Teníamos la certeza cuando asumió Milei que venía a cargarse a la pesca. Lo vemos con distintos tipos de resoluciones que atentan contra la pesca marplatense. Estamos sentados en estas bancas para defender al laburante, al trabajo y a Mar del Plata. Si al Puerto le va mal, a Mar del Plata le va peor".

Por su parte, el concejal Juan Manuel Cheppi, del Frente Renovador, recordó el antecedente de 2024, cuando el sector logró que la pesca fuera retirada de la Ley Bases: "Fue algo ejemplar lo que se trató en enero de 2024. Damos nuestro apoyo a esta intervención y a la participación de los trabajadores acá".

El concejal del Frente Renovador Juan Manuel Cheppi fue uno de los que se sumó al rechazo.

El concejal Gustavo Pulti, de Acción Marplatense, fue aún más contundente y apuntó directamente a la legalidad de la medida: "La Ley Federal Pesquera dice que no se permitirá la transferencia de cuotas de capturas de buques pesqueros fresqueros a congeladores o factorías. El Gobierno nacional propone transgredir la ley".

Y agregó: "Exactamente al revés de lo que indicaría cualquier práctica sensata que quisiera defender el trabajo, promover el bienestar y el progreso de los marplatenses. No hay ninguna necesidad. No se ve perjudicada la balanza comercial ni el aprovechamiento del recurso. Solamente se ve perjudicado el trabajo".

"Mar del Plata no está de acuerdo", afirmó Baragiola.

Por último, la concejal Vilma Baragiola, de UCR + Nuevos Aires, sumó su respaldo y amplió el impacto más allá del sector pesquero: "Vamos a acompañar desde el bloque de la UCR. En este tema es necesario hacer escuchar la voz y que sepan que Mar del Plata no está de acuerdo".

"Sabemos qué pasa cuando el Puerto de Mar del Plata para. Lo que se mueve económicamente termina perjudicando hasta al último de los vecinos, que tal vez no tenga que ver con la actividad, pero sí con diversas actividades que hacen al puerto de la ciudad. Si no entra cuota de pesca al Puerto, los trabajadores no tienen con qué trabajar. No se puede concebir que la cuota de fresqueros pase a manos del congelador", indicó.

La resolución aprobada le solicita al CFP que revea la medida "con carácter urgente", ante la preocupación del sector por el impacto que el cambio de cuotificación tendría sobre la flota fresquera y el empleo portuario marplatense.