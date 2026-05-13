Tenía un pedido de captura y lo encontraron en la estación ferroautomotora

Un operativo de prevención y seguridad en la Estación Ferroautomotora terminó con la aprehensión de un hombre de 55 años que registraba una captura activa solicitado por la Justicia del Partido de Mar Chiquita.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Destacamento Ferroautomotora y de la comisaría quienes identificaron al hombre cuando caminaba en la zona de San Juan al 1400.

Tiene 55 años.

Al cursar los datos a través de los sistemas informáticos, se constató que sobre el mismo pesaba una captura activa requerido por el Juzgado de Paz de Mar Chiquita.

Tras la comunicación mantenida con el magistrado interviniente, se dispuso notificar al involucrado para que comparezca a regularizar su situación procesal, pero no se tomaron medidas restrictivas de la libertad.