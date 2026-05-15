Es astrofotógrafo y la NASA eligió su retrato al cometa del momento como "la mejor foto del día"

Lucas D'Ortone es astrofotógrafo y en los últimos días logró que una de sus imágenes fuera seleccionada por la NASA en una sección de "las mejores fotos del día". Todo comenzó cuando el profesional marplatense viajó a Mendoza buscando una mejor perspectiva para retratar al "cometa del momento".





"En esos dias iba a estar en una región de nebulosas muy linda del cielo, atravesando la zona de Orión", contó Lucas en diálogo con 0223 y agregó: "Podía quedar cerca de la Gran Nebulosa de Orión, la Flama y la Cabeza de Caballo, así que viajé". Como en Mar del Plata estaba pronosticado mal tiempo, la posibilidad de hacerle fotos al cometa desde la ciudad era nula: "Terminé decidiendo viajar a último momento. Una madrugada saqué los pasajes y al otro día estaba viajando a Malargüe, buscando una ventana de buen clima y cielos oscuros".

El cometa del que habla es el C/2025 R3 PanSTARRS, un objeto de largo período, que alcanzó su máxima cercanía al Sol recientemente y se convirtió en foco de interés para las y los astrónomos durante estas semanas. El cometa puede verse con telescopios y binoculares en el cielo del atardecer, especialmente en el hemisferio norte, y por las condiciones de la constelación que atraviesa, está viajando con un brillo especial que facilita su observación.

"Estos objetos son bastante impredecibles. A veces prometen mucho y después no se comportan como se esperaba, y otras veces sorprenden. Eso también es parte de lo interesante de fotografiarlos. En este caso me interesaba no solo registrar el cometa, sino mostrarlo dentro del cielo en el que estaba esa noche, junto a la región de Orión y sobre un paisaje que acompañara la escena", contó D'Ortone.

Y si hay una enumeración de cielos preciosos para observar en Argentina, algunos sitios de la provincia de Mendoza encabezan la lista. En esa línea, el astrofotógrafo eligió Malargüe: "Tiene cielos muy oscuros y paisajes volcánicos que permiten trabajar ese tipo de composiciones. Busqué una posición desde donde el cometa quedara sobre el paisaje, con el volcán Malacara como referencia".

La foto que eligió la NASA

Para un astrofotógrafo capturar una imagen no es una acción impulsiva ni espontánea, sino que conlleva una planificación previa minuciosa. "Tenés que revisar la posición del cometa, horarios, orientación del cielo, fase lunar, clima y posibles encuadres. Pero después también hay que adaptarse a lo que pasa en el momento, porque dependés totalmente de las condiciones del cielo", reveló D'Ortone.

Cuando todos esos aspectos se alinearon, la foto salió. "Me gusta cómo quedó. No siempre se logra que coincidan tantas cosas: un objeto transitorio como un cometa, un cielo oscuro, buen clima y un paisaje que acompañe sin competir con el cielo", sintetizó el astrofotógrafo y cerró: "Más allá de lo estético, me interesa que la imagen muestre bien esa coincidencia entre el paisaje y lo que estaba ocurriendo en el cielo esa noche".