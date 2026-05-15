Vuelven las lluvias: el tiempo para este sábado en Mar del Plata
Bajas temperaturas y precipitaciones signarán el fin de semana. El detalle.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa otra jornada de tiempo frío y algo inestable para este sábado en Mar del Plata y la zona, después del último temporal que sacudió al sector costero el fin de semana pasado.
De acuerdo al pronóstico oficial del organismo, para este sábado se prevé una jornada con tiempo frío a fresco e inestable y cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias a partir de la madrugada.
Las condiciones irán mejorando a partir de la mañana y las precipitaciones quedarían circunscriptas a la primera parte del día. El viento, moderado del Noroeste, rotará al sector Sur durante la mañana.
En otra jornada fría, la temperatura oscilará entre los 8 y 13 grados centígrados.
Temas
Lo más
leído