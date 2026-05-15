Vuelven las lluvias: el tiempo para este sábado en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa otra jornada de tiempo frío y algo inestable para este sábado en Mar del Plata y la zona, después del último temporal que sacudió al sector costero el fin de semana pasado.

De acuerdo al pronóstico oficial del organismo, para este sábado se prevé una jornada con tiempo frío a fresco e inestable y cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias a partir de la madrugada.

El detalle del SMN.

Las condiciones irán mejorando a partir de la mañana y las precipitaciones quedarían circunscriptas a la primera parte del día. El viento, moderado del Noroeste, rotará al sector Sur durante la mañana.

Un fuerte temporal afectó la zona el fin de semana pasado.

En otra jornada fría, la temperatura oscilará entre los 8 y 13 grados centígrados.