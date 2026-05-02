Febrero del ’79: cuando la sonrisa de Raffaella Carrà iluminó la rambla

Raffaella recorrió la ciudad, se fotografió con la gente y dejó una estela de frescura .

Hay veranos que se quedan grabados en la retina como una postal eterna, y el de 1979 tiene un nombre propio: Raffaella Carrà. Mientras el país vivía tiempos grises, un torbellino rubio aterrizaba en la costa bonaerense para demostrar que la alegría podía ser, también, una forma de resistencia. No fue solo una visita internacional, fue un estallido de energía que cambió el ritmo de la ciudad. Aquel encuentro entre una diva en la cima de su carrera y un público que la adoptó como propia marcó un momento bisagra. A fines de los 70, la alegría italiana desembarcó en la costa argentina para quedarse siempre en la memoria.

Una ciudad revolucionada

Llegada al aeropuerto de Mar del Plata.

El 30 de enero de 1979, el viejo aeropuerto de Mar del Plata se vio desbordado. No llegaba una artista cualquiera, llegaba “la Carrà” en todo su esplendor. Con el éxito de su disco Hay que venir al sur sonando en cada radio y balneario, la expectativa era total. Los fanáticos no solo agotaron las entradas en tiempo récord, sino que llegaron a acampar en las inmediaciones del Gran Hotel Provincial, esperando cazar, aunque fuera, un destello de su melena platinada.

Luces, cámaras y el Salón de las Américas

El epicentro de la fiesta fue el salón del Provincial. Quienes estuvieron allí recuerdan una puesta en escena inédita para la televisión y el teatro local de la época. Raffaella no venía sola: traía consigo un despliegue de vestuario, bailarines y una energía que los espectáculos locales todavía no conocían. Entre bolas de espejos y luces de colores, la Carrà combinaba carisma y una libertad absoluta.

Sus shows no eran simples conciertos, eran eventos exclusivos que comenzaban con desfiles de moda y servicios de lunch. Aunque los tickets tenían un costo elevado, el público sentía que cada centavo valía la pena ante la entrega profesional de una diva que no se guardaba nada. Cuando Raffaella pisaba el escenario del Salón de las Américas, la formalidad se terminaba: con su humor pícaro y su magnetismo, transformaba el lugar en una gigantesca discoteca frente al Atlántico.

Frente a su publico en las playas locales.

El mito del balcón y los pelos al viento

Pero el verdadero mito se construyó fuera del escenario. La leyenda cuenta que el caos de tránsito sobre el Boulevard Marítimo era tal que la policía debía cortar la circulación. La multitud se amontonaba frente a la rambla y se negaba a retirarse hasta que ella apareciera.

Uno de los momentos más íntimos y recordados ocurrió una noche en la que, a pedido de sus seguidores, Raffaella salió al balcón del hotel. Lejos de la imagen producida del escenario, se mostró al natural, con sus cabellos rubios desafiando la humedad del mar, y cantó a capela para la gente. Esa imagen, capturada luego por la revista TV Guía, quedó sellada como el símbolo de su humildad y terminó por convertirla en leyenda marplatense.

Un legado que todavía baila

Febrero de 1979. Raffaella y sus bailarines en Mar del Plata.

Durante esos días, Mar del Plata fue una enorme discoteca a cielo abierto. Desde el Torreón del Monje hasta la peatonal, Raffaella recorrió la ciudad, se fotografió con la gente y dejó una estela de frescura que culminaría poco después con el rodaje de la película Bárbara, en 1980.

Aquel 2 de febrero de 1979, cuando Carrà se despidió de la ciudad, no solo terminaba una serie de conciertos. Se cerraba un capítulo donde el humor, el baile y hits como 0303456 o Explota mi corazón nos permitieron soñar despiertos.

Aquella visita duró pocos días, aunque dejó una huella profunda. Los años pasaron, pero persiste el recuerdo, no solo de Raffaella, de su gran sonrisa en la marquesina y de sus clásicos sonando en la rambla, sino también de una entrega absoluta y de la sensación de que, durante unos días de aquel verano de 1979, Mar del Plata fue el lugar más feliz del mundo