Domingo de celebración en el Puerto: se realiza la Fiesta de San Jorge Mártir

La comunidad del puerto marplatense comenzó la celebración de una de las tradiciones más antiguas de la ciudad: la festividad en honor a San Jorge Mártir, patrono de la colectividad Testaccio D'Ischia.

Tras la postergación por las condiciones climáticas del domingo pasado, el encuentro viene a representar un puente histórico que une al Puerto de Mar del Plata con sus raíces italianas del siglo XIV.

La devoción, establecida formalmente en la ciudad en 1924, tiene como epicentro la Parroquia La Sagrada Familia y San Luis Orione, ubicada en Rondeau 551. Allí se custodia la emblemática imagen del santo, una obra tallada en una sola pieza de leño por el artista Raimundo Cateruccia en 1937, que reemplazó al cuadro original traído por los primeros inmigrantes pescadores.

La jornada litúrgica comenzó con la Santa Misa a las 8 de la mañana donde cientos de fieles se acercaron para iniciar el día.

Para continuar con los festejos, a las 11 de la mañana se llevará a cabo la Misa Solemne, punto de encuentro central para la colectividad y fieles locales.

Por último, a las 16 se realizará la Santa Misa vespertina. Al finalizar la misma, se iniciará la “Salida Triunfal” de la imagen de San Jorge.

Procesión por el Puerto y la Banquina

La procesión recorrerá las arterias del puerto con dos estaciones destacadas: la visita a la Gruta de Lourdes y el paso por la Banquina de Pescadores, donde se realizará la tradicional bendición a las embarcaciones y al trabajo en el mar.

El evento concluirá al regresar al templo parroquial con la solemne bendición del Santísimo Sacramento. Este evento constituye un pilar de la identidad cultural y el patrimonio histórico de Mar del Plata.