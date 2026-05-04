No es Brasil: la playa virgen a minutos de Mar del Plata con un arroyo de agua cristalina

Su paisaje es inigualable y es uno de los rincones menos conocidos de la región.

La Reserva Natural Arroyo Los Gauchos, ubicada en el partido de Coronel Dorrego, es uno de los últimos refugios costeros que conserva el ecosistema original de dunas y pastizales. Este paraíso bonaerense, que está a minutos de Mar del Plata, se destaca por sus extensos campos de arena que funcionan como una barrera natural contra la erosión marina, manteniendo las playas en estado virgen. Su paisaje se caracteriza por la presencia de dunas activas y bajos interdunales donde crecen especies botánicas endémicas que no se encuentran en otros puntos de la costa.

Cuál es la principal atracción del Arroyo Los Gauchos

El área protegida alberga una biodiversidad excepcional, siendo el hogar de especies amenazadas como la gaviota de Olrog, el cauquén colorado y el emblemático tuco-tuco de las dunas. Entre la fauna terrestre también destacan ejemplares de puma, zorros y la lagartija de las dunas, declarada Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires por su valor ecológico. Este entorno salvaje permite observar la vida silvestre en su estado más puro, lejos del impacto humano y el desarrollo urbanístico tradicional de los balnearios.

El sitio se puede disfrutar durante todo el año.

La riqueza de su avifauna convierte al arroyo en un punto estratégico para el avistamiento de especies vadeadoras y nadadoras en sus lagunas internas y cauces temporarios. Garzas blancas, flamencos y diversos tipos de patos conviven en los juncales, mientras que en las playas es común ver al ostrero común nidificando sobre la arena. La combinación de agua dulce proveniente de los arroyos con el azul profundo crea un escenario visual que remite a paisajes exóticos y remotos.

Al ser una reserva de uso múltiple, el sitio invita a una conexión profunda con la naturaleza a través de actividades de bajo impacto como el senderismo y la fotografía. Es fundamental que los visitantes respeten las normativas de conservación, evitando circular con vehículos por zonas no permitidas y manteniendo la limpieza absoluta del predio. Con su belleza agreste y su atmósfera de soledad total, Arroyo Los Gauchos se consolida como el destino definitivo para quienes buscan descubrir otra faceta.