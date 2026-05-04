Identificaron al presunto autor del violento homicidio en Parque Peña: lo buscan intensamente

El caso está a cargo de la UFIJE N°4.

Gustavo Daniel Breciaroli se encontraba en la puerta de su casa, ubicada en Los Talas al 4600, cuando un hombre que circulaba en moto le disparó dos veces y se dio a la fuga.

Un llamado al 911 alertó a la policía sobre una persona herida de arma de fuego en la vía pública. Al arribar al lugar, el personal constató que Breciaroli, de 31 años, ya se encontraba sin vida.

La fiscal Constanza Mandagarán, de la UFIJE N°4. se hizo presente en el lugar junto a autoridades policiales y la científica para dar inicio a las tareas investigativas.

Según testigos, el autor de los disparos habría pasado reiteradas veces por la puerta del domicilio de la víctima, que cansada por la situación, salió a enfrentarlo.

Fuentes policiales indicaron que no se descarta que el móvil del hecho se encuentre vinculado a conflictos relacionados con el narcomenudeo.

Con las pruebas recabadas, los investigadores lograron identificar al presunto autor del hecho, por lo que ahora trabajan para establecer su paradero y concretar la orden de detención.