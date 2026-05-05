Tras el anuncio de la obra, el Concejo reclama explicaciones por la Esmet 1

La Esmet 1 tiene dos años más de contrato de alquiler y persiste la incertidumbre sobre el futuro.

Tras la incorporación de una partida para la construcción de la primera etapa del edificio nuevo de la Educación Técnica Nº 1 (Esmet Nº 1), ahora el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes dirigido a la Secretaría de Educación para que aclare la situación del edificio donde funciona la institución y el futuro del proyecto.

La iniciativa data de comienzos de 2025, impulsado por el bloque de Unión por la Patria, y en un contexto distinto al actual: en aquel momento surgió la versión de la venta del inmueble a nuevos propietarios, por lo que estaba la preocupación sobre el futuro próximo. Tiempo después, el Municipio logró firmar un nuevo contrato de locación por tres años, mientras que se avanza en un proyecto para la construcción de un edificio propio. Sin embargo, las certezas oficiales son nulas, ya que desde marzo del año pasado se espera que la Secretaría de Educación responda informar solicitados por el propio Concejo Deliberante.

El Concejo insiste en información a la Secretaría de Educación, que desde marzo de 2025 no responde a pedidos de informes.

Según se expone en la iniciativa, en aquel entonces fueron las propias familias las que encendieron la alarma al advertir que el edificio fue vendido por su propietario, lo que generó un escenario de incertidumbre sobre el futuro inmediato de la escuela. En ese contexto, el Concejo resolvió avanzar con un pedido formal para conocer si la operación efectivamente se concretó y, en caso afirmativo, cuáles serían los plazos para dejar el lugar.

Pero el reclamo va más allá. También se solicita información sobre las medidas previstas para garantizar la continuidad pedagógica de los cerca de 300 estudiantes que hoy asisten a la institución, así como las acciones que se están llevando adelante para acompañar a docentes y familias en medio de la situación.

La Esmet mantiene su reclamo histórico de edificio propio.

La Esmet Nº 1 no es una escuela más dentro del sistema municipal: es la única técnica que depende de la órbita local y cuenta con más de tres décadas de trayectoria formando perfiles vinculados a la industria de procesos. Ese recorrido es uno de los puntos que el proyecto remarca para dimensionar el impacto que podría tener cualquier alteración en su funcionamiento.

En paralelo, el pedido de informes también apunta a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano para conocer el estado del proyecto del edificio propio, una deuda histórica que la comunidad educativa viene reclamando desde hace años.

El nuevo edificio de la Esmet 1 prevé construirse en un predio lindero al Cema.

Tal y como informó 0223, el Presupuesto 2026 cuenta con una partida de 2 mil millones para la construcción de la primera etapa, donde, en principio, el lugar señalado es un predio cercano al Cema.

Con la aprobación de la comunicación, el Concejo busca ahora obtener definiciones oficiales que permitan despejar dudas en torno al presente y futuro de la institución, en un contexto donde la falta de certezas ya empezó a sentirse dentro y fuera de las aulas.