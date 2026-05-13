La Policía continúa con la búsqueda de los otros miembros de la banda que aún permanecen prófugos tras robar el sitio de Mercado Libre. Foto ilustrativa.

La policía de la DDI logró desbaratar una banda criminal que, haciéndose pasar por agentes, cometió un violento robo en un depósito de Mercado Libre. Tras una exhaustiva investigación, se realizaron tres allanamientos que culminaron con la detención de dos individuos y el secuestro de armas y uniformes policiales.

El asalto ocurrió el 24 de abril en el centro logístico situado en la calle Potosí al 1800 (Lanús), cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron en el lugar. Uno de ellos vestía un chaleco y visera con la inscripción “Policía”, lo que permitió engañar a los empleados. Según indicaron fuentes judiciales, los malvivientes exigieron: “Queremos la plata nada más”.

En cuestión de minutos, los sujetos lograron apoderarse de dos cajas fuertes que contenían 16 millones de pesos, además de paquetes preparados para envío y objetos personales de los trabajadores. Luego huyeron en una camioneta.

La investigación incluyó el análisis de comunicaciones, monitoreo de cámaras de seguridad públicas y privadas, y otras técnicas de inteligencia que permitieron identificar a tres de los sospechosos y el vehículo empleado en el robo. La UFI N° 6 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la Dra. Yanina Estévez, ordenó las detenciones correspondientes.

Durante los allanamientos realizados el lunes, se arrestó a A.A. (30 años) y B.A. (46 años). Además, se incautaron elementos vinculados al delito, entre ellos:

Una camioneta Chevrolet Captiva, utilizada como vehículo de apoyo.

Una pistola Ballester Molina calibre 11.25 con cuatro cargadores.

Dos pistolas Bersa TPR9 calibre 9 mm con seis cargadores y un total de 191 cartuchos .

. Indumentaria oficial policial: un uniforme de fajina, un chaleco refractario y una visera con la inscripción “Policía”.

Un par de esposas y dos teléfonos celulares.

La causa fue caratulada como “Robo agravado” y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía. La Policía continúa con la búsqueda de los otros miembros de la banda que aún permanecen prófugos.