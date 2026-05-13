La temporada 2025-2026, que abarca desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la 17 de 2026, acumula 102 casos confirmados en todo el país.

El hantavirus continúa presente en Argentina, con un total de 43 casos confirmados en la provincia de Buenos Aires, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). En las últimas dos semanas se notificó un solo caso nuevo en esta jurisdicción.

La temporada 2025-2026, que abarca desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la 17 de 2026, acumula 102 casos confirmados en todo el país. La región Centro concentra el 54% de estos contagios, destacándose la provincia de Buenos Aires con la cifra mencionada.

Por otro lado, la región del NOA presenta la tasa de incidencia más alta, con 0,60 casos por 100.000 habitantes. Allí se registraron 36 casos, de los cuales el 83% corresponde a la provincia de Salta.

Respecto al brote detectado en el crucero MV Hondius la semana pasada, el informe oficial confirma que se identificaron ocho casos a bordo, seis confirmados y dos probables, con tres fallecimientos

Las pruebas de PCR y la secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia en Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, presente en el sur de Argentina y Chile.

La ANLIS Malbrán determinó que la secuencia viral del brote en el crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en Neuquén en 2018. Sin embargo, aún no se puede confirmar el origen del brote, dado que el caso índice no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes en los días estimados para el contagio.

El Ministerio de Salud de la Nación continúa con la investigación epidemiológica en coordinación con las autoridades sanitarias provinciales, además de reforzar la cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países afectados.