Robaba objetos del interior de los autos y lo detuvieron con tarjetas de crédito y documentos ajenos

Robaba objetos del interior de los autos en las inmediaciones del Club Náutico.

En la jornada del martes, un grupo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a un chico que había robado objetos del interior de los autos en la zona del puerto de Mar del Plata.

En un primer momento identificaron al chico por su actitud sospechosa en las imágenes de las cámaras de seguridad del Consorcio Portuario y luego constataron que había estado previamente tratando de abrir diferentes autos estacionados en las inmediaciones del Club Náutico.

Los efectivos detectaron que llevaba consigo una tarjeta de crédito y el Documento Nacional de Identidad de un hombre que, minutos antes, había manifestado en un puesto de guardia de la Prefectura que le habían robado elementos del interior de su auto.

Los objetos fueron devueltos a su dueño y el sospechoso, argentino y de 20 años, quedó detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán. Tenía vigente una solicitud de paradero y comparendo.

Intervino la Unidad Funcional de Flagrancia N° 1 de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Ana María Caro, quien tomó la denuncia, realizó las actuaciones de rigor y ordenó la detención del chico con la respectiva notificación de la apertura de una causa por robo.