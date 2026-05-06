Apelarán el rechazo de salida extraordinaria a un preso para ir a ver a su hija

Apenas unas horas después de la confirmación del rechazo a dar una salida extraordinaria a uno de los tres condenados por el homicidio de una mujer durante un robo en su casa en febrero de 2014 para que pueda ir a ver a su hija en España porque sufre una patología crónica compleja, su defensa adelantó que recurrirá la medida al Tribunal de Casación.

Tal como adelantó 0223, el lunes la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías confirmó el rechazo que había hecho la Justicia de Ejecución Penal al considerar que no están dadas las exigencias legales para habilitar un egreso excepcional de Fernando Damián Morales.

Fue rechazada en Tribunales.

El sujeto cumple la pena de 19 años y 11 meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso por ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo perpetrado en Mar del Plata el 2 de febrero del año 2014 en perjuicio de Delicia del Valle Sotelos que vence el 1 de enero de 2034.

La defensa a cargo del abogado penalista Pedro Martín Casas adelantó que recurrirán la medida y detalló que desde noviembre de 2023 Morales está con salidas transitorias semanalmente y cumpliendo con todos los indicadores de reinserción social.

“Se acredito la necesidad y urgencia del viaje por lo que vamos a apelar y al mismo tiempo tramitando el pedido de libertad asistida por lo que podríamos tener en septiembre una audiencia en la Justicia de Ejecución Penal”, agregó.

En la resolución que van a recurrir, los jueces Gastón de Marco y Leandro Favaro señalaron que no desconocían la patología grave que padece la hija menor de Morales, pero que los motivos alegados para el viaje no lucían razonables.

Sala I.

“No podemos soslayar que la joven de 14 años nació el 08/03/2012 en España y que Morales se encuentra detenido en la UP 15 de Batán en el marco de estas actuaciones desde el mes de febrero del año 2014 (hace más de doce años); por lo que aquél vínculo o rol fundamental que supuestamente ejercería el penado en la vida de la niña, no luce consolidado; no se vislumbra un lazo familiar de hecho estable o fortalecido que torne verosímil la necesidad de su presencia en aquél país, toda vez que la relación afectiva real con la misma, quizás mantenida vía telefónica durante todos estos años, no abastece las exigencias legales para habilitar el egreso excepcional”, indicaron.

“En función de ello, la salida de Morales de la unidad carcelaria para viajar al exterior -máxime, sin mecanismos electrónicos de seguridad ni medidas eficaces para neutralizar el riesgo de fuga- con el fin de acompañar a la niña durante su enfermedad, cuando ésta se encuentra al cuidado de su madre y tiene un grupo familiar más cercano que puede asistirla y contenerla emocionalmente -compuesto por su abuela materna y sus hermanos- no luce lógica ni procedente”, concluyeron.