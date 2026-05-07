Paramount+ y DSports anunciaron una alianza estratégica para la transmisión en vivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. La competencia, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, podrá seguirse íntegramente a través de esta plataforma.

Los usuarios tendrán acceso a las señales DSports, DSports 2 y DSports+ las 24 horas del día, asegurando la emisión de todos los encuentros del torneo. Hernán Bidegaín, director de DSports, destacó que la cobertura incluirá más de 900 horas de programación en vivo y la presencia de enviados especiales en cada uno de los tres países anfitriones.

El enfoque periodístico estará centrado en el seguimiento puntual de las selecciones sudamericanas, con especial atención a Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador, quienes buscarán destacarse en el certamen mundialista.

Este acuerdo multianual, que comenzará a regir a partir del 1 de junio de 2026, permitirá además a los suscriptores de Paramount+ disfrutar de otros contenidos deportivos de DSports, como La Liga Española y la Copa Sudamericana. La plataforma también ha asegurado los derechos de transmisión de la UEFA Champions League para el ciclo 2027-2031, consolidándose como un referente del deporte en vivo en la región.