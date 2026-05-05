Video: dejó las llaves puestas, le dio la espalda al auto y se lo robaron

El delincuente se dio a la fuga, mientras el dueño del vehículo lo corría e insultaba al aire.

Un repartidor bajó este martes al mediodía a entregar un pedido a un kiosco en el barrio Bosque Grande, pero descuidó un segundo su vehículo y un delincuente aprovechó la situación para robarle el auto.

El episodio ocurrió apenas minutos antes de las 13 en Domingo Heguilor al 1400 y fue captado por las cámaras de seguridad, donde se observa al trabajador aguardando a ser atendido afuera de un comercio y al Renault Sandero Stepway estacionado a sus espaldas.

Sin embargo, confiada por el bajo tránsito de la zona y entendiendo que se trataba de una entrega rápida, la víctima cometió un gravísimo error: dejó las llaves puestas y un sujeto advirtió la desatención.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, el ladrón que vestía una campera gris, guantes y cuello negros, jogging negro con rayas rojas y zapatillas blancas se acercó al rodado, subió y aceleró sin titubear un segundo.

Cuando el repartidor se percató de que alguien había encendido el auto, ya era tarde. Corrió e insultó al aire, aunque todo estaba perdido y tan solo podía lamentar su falla y fastidiarse por la inseguridad que azota a Mar del Plata, que no perdona descuidos.