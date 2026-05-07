Orgullo local: una fotógrafa marplatense ganó por segunda vez un prestigioso certamen internacional

En la 9° edición del concurso internacional Fotógrafo del Año de la Vía Láctea, por segunda vez y de manera consecutiva se consagró la fotógrafa marplatense Alejandra Heis, quien esta vez capturó el cielo nocturno del Salto del Agrio neuquino.

Foto: “Salto de Agrio”, de Alejandra Heis.

Capture the Atlas, la prestigiosa plataforma de Dan Zafra y Ascent Aynat, llevó adelante el concurso que, en esta oportunidad, premió 25 imágenes inspiradoras que reflejan algunos de los cielos más impresionantes del mundo.

La edición del 2026 recibió más de 6.500 imágenes, con fotógrafos seleccionados de 15 nacionalidades. La colección de este año incluye imágenes capturadas en 12 países: Argentina, España, Nueva Zelanda, Chile, Francia, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Polonia, Italia, México y Botsuana.

Además de Heis, resultó distinguido el fotógrafo porteño Gonzalo Santile, quien presentó una imagen del cielo de Ischigualasto, en la provincia de San Juan.

Foto: “Valle de la Luna, Universo Triásico Ischigualasto”, de Gonzalo Santile.

El cielo nocturno que consagró a la marplatense por segunda vez

A través de las redes sociales la fotógrafa manifestó su emoción por el segundo reconocimiento del certamen internacional. "Si me lo decían hace unos años, no lo podía ni imaginar. Pero aquí estoy", escribió en Instagram.





“Imágenes como esta se planifican meticulosamente y se esperan con paciencia, pero siempre conllevan cierta incertidumbre. El clima suele ser el mayor obstáculo. Mi primer intento de llegar a este lugar se vio frustrado por una fuerte nevada, y en esta ocasión, el frío y los fuertes vientos volvieron a poner en duda el resultado", contó la fotógrafa a Capture The Atlas.

“A pesar de las duras condiciones, esperé el momento preciso en que la Vía Láctea se alineara sobre la cascada, formando un arco suspendido sobre este terreno ancestral. Trabajando con el trípode cerca del suelo y repitiendo las exposiciones, finalmente logré capturar la escena que tanto había imaginado”, agregó la marplatense.

Según añadió, la foto fue lograda exactamente a las 5:50 de la madrugada, cuando las condiciones climáticas y la orientación del arco galáctico ofrecían el escenario ideal. Además contó que eligió la provincia de Neuquén porque quería aprovechar paisajes de “altísima pureza” lumínica.

La foto premiada en el 2025

El año pasado, Alejandra fue premiada en el mismo certamen por su foto “Universo de sal”, capturada en las Salinas Grandes de Jujuy, en octubre del 2024. En dicho momento, la fotógrafa le contó a 0223 que la tomó en unas vacaciones que hizo junto a su pareja, quien aparece reflejado, en medio de una espectacular noche estrellada.

Foto: “Universo de sal” , de Alejandra Heis.

“Soy empleada y todos los años organizamos viajes con mi marido para hacer fotos. Él vuela el dron y nos complementamos, así que decidimos ir al norte porque hay muchas cosas para hacer y todo es muy hermoso. Así que terminamos en Salinas Grandes", expresó entonces la fotógrafa.

Y cerró: "Nos tocó un clima excepcional, sin viento y sin nubes. Y con noches perfectas. Y ese día, esperamos un par de horas hasta que saqué la foto en los piletones donde se saca la sal”.