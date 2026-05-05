Histórico: la innovación en el Higa que será clave para combatir al cáncer

El hospital Dr. Oscar Alende, el Higa, dio un paso muy importante en la lucha contra el cáncer. El Servicio de Anatomía Patológica incorporó un equipo automatizado de Inmunohistoquímica (IHQ) de última generación. Esta tecnología permite reducir los tiempos de diagnóstico de manera drástica: el procesamiento de biopsias críticas que antes demandaba entre 3 y 4 días, ahora se resolverá en tan solo dos horas y media.

La automatización no solo aporta velocidad, sino una precisión milimétrica. Al eliminar el margen de error humano y estandarizar el uso de reactivos, el hospital garantiza resultados con estándares internacionales. Este avance permite procesar grandes volúmenes de muestras de forma simultánea, optimizando el recurso público y liberando al personal especializado para otras tareas críticas del laboratorio.

La importancia de la Inmunohistoquímica radica en su capacidad para la identidad de las células tumorales. Según explicó la Dra. Ana Popovich, jefa del Servicio de Anatomía Patológica del Higa: “La IHQ permite diagnosticar el cáncer, determinar el origen de metástasis cuando se desconoce el tumor primario y, sobre todo, orientar el pronóstico y tratamiento de múltiples enfermedades oncológicas, como el cáncer de mama y las patologías oncohematológicas. Es la herramienta que define qué camino terapéutico debe seguir cada paciente”.

El impacto directo en el cáncer de colon

Uno de los logros más significativos de esta incorporación es la posibilidad de realizar en el propio hospital los estudios de inestabilidad microsatelital (MSI). Hasta hoy, estas muestras debían derivarse a centros externos, lo que generaba demoras de meses en la entrega de resultados. La importancia de este estudio radica en que los pacientes con cáncer de colon MSI positivo pueden beneficiarse de inmunoterapia, mejorando su pronóstico. Actualmente, la determinación de MSI se solicita cada vez más para guiar el tratamiento no solo del cáncer colorrectal, sino también de endometrio, gástrico y otros tumores sólidos.

El Higa y una incorporación histórica. Foto 0223.

El nuevo equipamiento tiene capacidad para procesar hasta 40 determinaciones por mañana y permite programar ciclos nocturnos, asegurando que cada día el servicio comience con una nueva tanda de resultados listos para informar.