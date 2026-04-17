Vuelven las 18 cuotas sin interés: cómo acceder al beneficio del Banco Provincia

El Banco Provincia lanzó una agresiva campaña de financiación que permite comprar televisores y tecnología en hasta 18 cuotas sin interés a través de su portal oficial. Esta medida excepcional busca incentivar el consumo de electrodomésticos y dispositivos electrónicos de cara al próximo Mundial. La promoción es exclusiva para compras realizadas en la plataforma Provincia Compras utilizando las tarjetas de crédito emitidas por la entidad financiera bonaerense. Una vez finalizada esta ventana de cuatro días, el sitio web retomará su esquema habitual de pagos, reduciendo el beneficio a solo seis cuotas.

La oferta principal hace foco en los rubros de imagen, sonido, telefonía y artículos para el hogar, permitiendo a los usuarios renovar sus equipos antes de la cita mundialista. Además de los televisores de última generación, los clientes pueden adquirir dispositivos de streaming y teléfonos móviles con planes de pago que no incluyen recargos financieros. Esta estrategia apunta a capturar la demanda de aquellos consumidores que buscan ganarle a la inflación mediante el financiamiento a largo plazo en productos de alto valor. Para el banco, representa una oportunidad de consolidar su tienda digital como un referente del comercio electrónico en el país.

La plataforma ya superó las 2,9 millones de transacciones.

Cómo es el sistema para quienes todavía no son clientes

Para quienes aún no son clientes o no poseen tarjetas de la entidad, el banco habilitó un sistema de emisión instantánea de tarjetas de crédito virtuales mediante la aplicación BIP Móvil. El proceso requiere una validación biométrica de identidad y otorga una credencial digital de uso inmediato, eliminando la necesidad de esperar la llegada del plástico físico al domicilio. De esta manera, cualquier usuario puede aprovechar las 18 cuotas sin interés de forma rápida antes de que venza el plazo de la promoción. El sistema busca agilizar el acceso al crédito y fomentar la inclusión financiera de nuevos usuarios en toda la provincia.

Desde su creación en 2023, la plataforma Provincia Compras superó los 2,9 millones de transacciones, afirmando una base de más de 630.000 usuarios registrados en Buenos Aires. Estos números reflejan el éxito de las políticas de fomento al consumo interno aplicadas por la banca pública en un contexto económico complejo. Al finalizar esta promoción especial, se espera un balance positivo en el volumen de ventas, especialmente en el segmento de tecnología y equipamiento para el hogar.