El mercado argentino de motovehículos atraviesa una etapa de expansión significativa, según datos recientes de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM). Durante el primer trimestre de 2026, se patentaron más de 222.000 unidades, lo que implica un aumento superior al 45% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento responde al rol central que las motos desempeñan como herramientas clave para la logística y el delivery, además de constituir una opción de movilidad económica y eficiente frente al incremento de los costos en transporte público y mantenimiento automotor.

Un factor fundamental para impulsar la adquisición de motovehículos son las líneas de crédito de largo plazo que ofrecen diversas entidades financieras, especialmente la banca pública. Estos productos permiten acceder a financiaciones con plazos de hasta 72 meses, lo que reduce el valor mensual de las cuotas y facilita la planificación financiera en un contexto inflacionario.

En particular, el Banco Nación, a través de su plataforma Tienda BNA+, brinda préstamos personales para la compra de motos con plazos de hasta 6 años (72 cuotas) y montos máximos que alcanzan los $40 millones. Las tasas fijas rondan el 50%, lo que asegura estabilidad en las cuotas y permite que la inflación disminuya el impacto real del compromiso financiero.

Entre los modelos más demandados destacan opciones urbanas como la Mondial LD Max 110 RT y la Zanella ZB 110 Z3, que son accesibles y cuentan con cuotas competitivas en comparación con otros medios de transporte. Para quienes buscan mayor potencia y tecnología, la Yamaha FZ 3.0 es una alternativa con financiamiento de hasta el 100% del valor del vehículo, exceptuando los gastos de patentamiento.

Para acceder a estas líneas de crédito a 72 cuotas, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos que garantizan la capacidad de pago. Generalmente, se exige ser mayor de 18 años, tener nacionalidad argentina o radicación permanente y demostrar ingresos estables. Los trabajadores en relación de dependencia o jubilados solo deben presentar el último recibo de haberes, mientras que monotributistas y autónomos deben aportar sus últimos pagos de impuestos o certificaciones de ingresos profesionales.

Un aspecto clave es que la cuota inicial no puede superar el 35% de los ingresos netos del solicitante, norma que aplican la mayoría de las entidades bancarias. Por ello, se recomienda realizar una simulación previa, ya sea de forma digital o en concesionarias, para verificar que el monto solicitado se ajuste al perfil crediticio del usuario.

El trámite para solicitar el crédito suele ser ágil y, en muchos casos, completamente digital. El usuario puede elegir la moto en la plataforma oficial, obtener la aprobación del préstamo y coordinar la entrega con el vendedor, evitando múltiples visitas a las sucursales bancarias y acelerando el proceso de compra.