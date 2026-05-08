Impulsan un proyecto de ley para restringir el uso de celulares y redes sociales a menores de edad.

La discusión sobre el uso de celulares y redes sociales en menores de edad llegó al Congreso de la Nación de la mano de la organización Manos Libres, que impulsa un proyecto para limitar el acceso de los chicos a los dispositivos con conexión a internet y a las plataformas digitales.

La iniciativa de la ONG propone prohibir la venta de smartphones con datos móviles a chicos menores de 14 años, aunque permitiría el uso de teléfonos básicos o relojes inteligentes destinados exclusivamente a la comunicación y la geolocalización. Por otra parte plantea elevar de 13 a 16 años la edad mínima para crear cuentas en las redes sociales, además de la incorporación de mecanismos de verificación de edad.

Desde Manos Libres aseguran que el objetivo no es rechazar la tecnología, sino promover hábitos digitales saludables y generar conciencia sobre los efectos del uso intensivo de pantallas durante la infancia y la adolescencia.



La cofundadora de Manos Libres Luciana Schwartz explicó que la iniciativa nació a partir de una inquietud compartida por muchas familias. “Muchos padres empezábamos a retrasar la entrega del primer smartphone porque veíamos que se daba por presión social, por esto de ‘todos lo tienen’”, contó.

También remarcó que la organización no busca demonizar los avances tecnológicos. “El problema es que estos dispositivos están diseñados de forma adictiva y eso afecta tanto a adultos como a chicos”, explicó. La campaña se desarrolla bajo el lema “Dejemos que los chicos sigan siendo chicos” y busca instalar el debate público sobre el vínculo de las y los niños con la digitalidad.

La ONG Manos Libres

En la organización no gubernamental "Manos Libres" realizan charlas, acompañamientos y actividades de concientización destinadas a las familias y las escuelas.

“Lo que buscamos es recuperar tiempo de desarrollo, generar hábitos saludables y que cada familia pueda decidir qué vínculo quiere tener con la tecnología”, definieron desde la organización.

Su proyecto de ley se suma a una discusión que ya comenzó a darse en distintos países sobre los límites al acceso temprano a las redes sociales y a los dispositivos móviles, especialmente por su impacto en la salud mental, la atención y la socialización de niñas, niños y adolescentes.