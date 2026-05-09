Repunte: una decisión de la justicia trae esperanza en familiares aunque temen por una “mano negra”

A casi 9 años del trágico hundimiento del buque pesquero “Repunte”, una reciente decisión judicial enciende una luz de esperanza para los familiares de las diez víctimas, aunque temen por una “mano negra”.

Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo, capitán del barco y uno de los siete marineros desaparecidos –tres fueron hallados sin vida- contó esta mañana a 0223 las novedades del caso, que trae buenas noticias, tras el duro revés que recibieron a comienzos de marzo, cuando la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, brindó para los familiares, una “polémica” decisión y anunció el cierre de la causa.

“Esa sentencia tenía una cantidad de errores tremendos, donde hay muchas contradicciones, donde terminan diciendo que el hundimiento fue porque el capitán tomo una mala decisión, el clima pero admiten irregularidades. Eso nos pareció como un segundo hundimiento del Repunte y fue inesperado", afirmó Sánchez.

Sin embargo, la referente de la organización “Ningún Hundimiento Más” contó que ahora le comunicaron que la Cámara de Apelaciones aceptó la apelación de la querella. “Casación va a revisar lo actuado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Es un paso fundamental porque abre la posibilidad de que se revea lo resuelto hasta ahora”, dijo.

Consultada acerca si la reciente novedad trae una cuota de optimismo en las familias, Gabriela admitió: “Siempre hay expectativa pero también creemos que hay una mano negra que va a cerrar el caso. Nosotros tenemos que ser prolijos porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos no va aceptar una causa que no haya pasado por todas las instancias de la justicia argentina. Por eso necesitamos a que sea revisado por Casación”, admitió.

Otra tragedia que enluta a la familia

Sánchez sostuvo que el paso de los años ha “golpeado” numerosas veces el ánimo de los familiares pero siempre hay esperanza para que las memorias de las víctimas encuentren justicia. “Se van a cumplir 9 años y nosotros como la gente del Rigel, queremos un juicio. En el caso nuestro, fueron 10 familias que se unieron por este reclamo. La mayoría de las familias cobraron el seguro. Pero mis sobrinos aún no”, mencionó la mujer.

En ese punto, contó que uno de ellos –hijo de su hermano, el capitán del “Repunte”- falleció en enero en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), tras agonizar varios días por consecuencia del hantavirus. “Franco Sánchez era el hijo del medio de Gustavo. Tenía 33 años y una familia. Son cosas que pasan que a uno le cuesta reponerse. Y además, por la justicia, nos hacen pasar a los familiares por tantas cosas después de tantos años, que el cuerpo en un momento, no te da”.