“Romper por romper”: vandalizaron otra vez una capilla de Mar del Plata y dejaron importantes destrozos

La comunidad de la Capilla Guadalupe, ubicada en la zona sur de Mar del Plata, volvió a ser víctima de un hecho de vandalismo luego de que un grupos de sujetos ingresaran al salón de usos múltiples y provocaran importantes destrozos.

Desde la institución compartieron imágenes de los daños y expresaron su tristeza por lo ocurrido, al tiempo que señalaron que no es la primera vez que deben afrontar una situación de estas características.

"Cuánta maldad, por favor", fue la reacción de los fieles que asisten a la capilla.

“Estamos tristes. Nuevamente nos entraron en el salón de usos múltiples. Como se ven en las fotos, los destrozos son importantes”, señalaron desde la comunidad religiosa.

Con indignación, resumieron lo ocurrido con una frase: “Romper por romper”. En ese sentido, remarcaron que el espacio situado en calle 44 entre 459 y 461 cumple una función para los vecinos de la zona y que los reiterados hechos generan preocupación sobre la posibilidad de mantenerlo en condiciones.

Destrozaron la ventana para acceder y dejaron un desastre en el lugar.

“Estamos al servicio del barrio y ya no sabemos cómo conservar nuestro espacio”, expresaron desde la Capilla Guadalupe.

La comunidad también hizo un pedido para quienes ingresaron al lugar y provocaron los daños, aunque desde una mirada vinculada con la fe: “Pedimos al Señor por aquellos que con maldad invaden y destrozan lo ajeno, para que encuentren la luz del camino del bien”.

Mientras tanto, desde la institución buscan preservar el espacio y continuar con las actividades que desarrollan para los vecinos del barrio, más allá de los daños ocasionados.