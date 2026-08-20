Supermarcha contra la inseguridad: convocan a salir a protestar a las principales avenidas de Mar del Plata

Cansados de los robos, vecinos de una veintena de barrios de Mar del Plata saldrán a la calle este sábado 22 de agosto para exigir a las autoridades mayor presencia policial. Entre las propuestas, reclaman por un plan que sea “integral y duradero” y que incluya el compromiso del Municipio, Nación y Provincia.

Las iniciativas de este sábado de "supermarchas" se dieron a conocer en las últimas horas a través de las redes sociales y tendrán epicentro en la zona sur, Playa Grande y en las principales avenidas y plazas marplatenses.

Exigen un plan de seguridad "integral y duradero"

Habitantes del sur de Mar del Plata realizarán este sábado a las 11 una marcha para exigir a las autoridades un plan de seguridad que sea “integral y duradero”. La convocatoria está prevista en la esquina de la calle 515 y Ruta 11.

Los organizadores reclaman una estrategia de seguridad que incluya el compromiso del Municipio con los gobiernos provincial y nacional, además de la participación de la Justicia y que contemplen también acciones de prevención y abordaje de las problemáticas sociales.

A través de las redes, los vecinos instan al resto de los marplatenses a acercarse a la protesta con carteles alusivos. “La inseguridad atraviesa cada barrio, cada familia, cada espacio público”, sostienen.

Uno de los principales reclamos apunta directamente al Municipio de General Pueyrredon y se le solicita a que convoque a una Mesa de Seguridad Integral, con participación de representantes de la Provincia, la Nación y la Justicia.

“Pedimos más seguridad en nuestros barrios”

Otra de las iniciativas es convocada por residentes de Playa Grande, Los Troncos, San Carlos, Stella Maris, Playa Chica, que asimismo invitan a otros vecinos a sumarse.

Bajo el lema “Por más seguridad en nuestros barrios”, los organizadores invitaron a la comunidad a participar de una movilización que se realizará este sábado 22 de agosto a las 11, en la zona de Alem y Peña.

Cansados de los robos, vecinos se movilizan para exigir mayor seguridad. Foto: archivo 0223.

Entre los principales reclamos se encuentran el pedido de mayor seguridad, controles y más patrullaje, además de una respuesta de las autoridades frente a las situaciones que generan preocupación entre los vecinos.

“Estamos cansados de tanta inseguridad”

Otra de las concentración está prevista para este sábado a las 12, en la zona de avenida Jacinto Peralta Ramos y Tripulantes del Fournier, donde los vecinos buscan la presencia de toda la comunidad marplatense.

La convocatoria surgió desde el barrio Fortunato de la Plaza, pero se extendió a vecinos de otros sectores que atraviesan situaciones similares y buscan visibilizar su preocupación por la inseguridad.

Bajo la consigna “¡Basta de inseguridad!”, los organizadores invitaron a los marplatenses a "salir a las principales avenidas" y sumarse al reclamo.

“Nuestra seguridad no puede esperar más” es alguna de las consignas elegidas por los vecinos, que plantean la necesidad de reforzar la presencia policial y las tareas de prevención.

El reclamo de las Sociedades de Fomento

Asimismo un total de 42 asociaciones de fomento de Mar del Plata y Batán se sumaron al reclamo a un plan de seguridad integral y duradero que permita atender la problemática delictiva en distintos barrios.

La iniciativa, identificada bajo la consigna “Todo Mar del Plata y Batán unidos por la seguridad”, también convoca a salir a la calle este sábado 22 de agosto a las 11.

Los lugares de concentración serán: Plaza San Martín, Mario Bravo y Edison, Mario Bravo y Centeno, la plaza principal de Batán, Constitución y La Costa, Gandhi y Beltrán, Tejedor y Río Negro, la rotonda de Champagnat y Ruta 2, Libertad y La Costa, Independencia y Alvarado y las rotondas de Luro y Champagnat y del Alfar, entre otros puntos.

Las asociaciones también plantearon el pedido de “Banca 25”, una herramienta de participación ciudadana que permitiría llevar formalmente el reclamo al Concejo Deliberante.

Las consignas apuntan a que las protestas sean pacíficas y no se repitan hechos de violencia como los protagonizados por un minúsculo grupo de vecinos, que causaron lesiones a efectivos de la policía frente a la Departamental.