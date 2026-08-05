Demandó a la canchita de fútbol 5 tras sufrir una lesión y será indemnizado por 78 millones de pesos

Durante un partido de fútbol 5 en una canchita que había alquilado junto a sus amigos, un hombre sufrió una grave lesión que le dejó un daño permanente. Ocurrió en febrero del 2020 en San Isidro, cuando el damnificado tenía 32 años.

Según la denuncia, su pie quedó atrapado en un hueco del césped sintético y la caída le provocó una fractura. Tras ello, decidió recurrir a la Justicia y demandar al complejo deportivo.

El hombre la presentó en la Cámara Civil de San Isidro por daños y perjuicios, y sostuvo que la fractura se la produjeron las condiciones de la cancha. Ganó, y ahora deberán pagarle una cifra millonaria.

Quienes presenciaron el partido declararon sobre el estado de la cancha y la mecánica de la caída. El tribunal consideró que sus relatos eran coincidentes y verosímiles, pese a la cercanía de los testigos con el denunciante.

La empresa negó la existencia del desperfecto y cuestionó que el jugador no informara inmediatamente el accidente, pero la Cámara desestimó los planteos. Para la jueza, la contratación de la cancha configuró una relación de consumo y por ello la empresa debía cumplir con el deber de seguridad.

La lesión y la indemnización

El accidente en la canchita provocó una fractura de tobillo que requirió cirugía, inmovilización y un período extenso de rehabilitación. La pericia médica detectó limitaciones funcionales que continuaron después del alta.

El demandante tuvo dificultades para practicar deportes a posteriori y para sostener algunas rutinas familiares. Al contemplar las consecuencias físicas y emocionales, la Cámara estableció una incapacidad total del casi 31%.

La suma por incapacidad psicofísica fue de $56.388.966,69 y el monto correspondiente al daño moral aumentó unos $22.500.000. El tribunal agregó un interés del 6% anual desde la fecha del accidente hasta la sentencia.