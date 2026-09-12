Ella es rusa y él argentino: se conocieron por una app en Málaga y ahora viven juntos en Mar del Plata

Anna nació en Rusia y Julián es argentino. Se conocieron casi por casualidad en Málaga, a través de una aplicación para practicar idiomas. Ella viajaba por España haciendo turismo y decidió pactar un encuentro con él a través de la app para charlar y mejorar su español. De ese primer momento, los dos recuerdan "mucha química".

El encuentro dio origen a una historia de amor, que hoy los trajo a vivir juntos en Mar del Plata, pero todavía no nos adelantemos. En diálogo con 0223, la pareja contó la pequeña confusión que tuvieron a partir del minuto cero: ella pensaba que Julián hablaba mejor inglés y él creía que Anna manejaba bien el español.

"Yo aprendí español solo por un mes porque en serio quería mucho hablar con Juli y ahora es mi marido", remarcó Anna, y contó que lo que más la ayudó a aprender fue escuchar los mensajes de voz que él le mandaba. Ahora aseguró que puede hablar y entender prácticamente todo, aunque todavía le cuestan las diferencias culturales y a los distintos acentos según la región.

Julián reconoció que su adaptación al mundo ruso fue mucho más complicada. Sabe algunas palabras y frases, pero mantener una conversación le sería complejo. La ayuda de los traductores se volvió clave para relacionarse con la familia de Anna y otro punto que resultó de encuentro fue la cocina.

La pareja todavía no decidió dónde echar raíces definitivas, pero por ahora eligieron Mar del Plata. Abrieron un canal de YouTube donde comparten videos en los que conocen lugares, culturas y costumbres alrededor del mundo.

Mate, asado, alfajores y lobos marinos

Desde que llegó a Argentina, Anna se tomó muy en serio la tarea de probar las cosas más representativas del país. Ya pasó por el mate, el asado, las empanadas fritas y al horno y el fernet con Coca. También descubrió dos de los clásicos marplatenses: churros y alfajores.

Según comentó, probó distintas marcas, pero se quedó encantada con el de sal marina inspirado en Mar del Plata, de Havanna. "Nuestro objetivo principal como pareja internacional y pareja viajera es poder recorrer Mar del Plata bien, la costa, mostrarla y también empezar por las provincias, recorrer la mayor cantidad de provincias posibles", expresó Julián sbre su contenido.

Para Anna, una de las primeras grandes sorpresas de la ciudad fue su paisaje. Llegó durante el invierno y no esperaba encontrarse con tanto verde: "Me encanta la naturaleza, yo soy una chica así, que ama animales". Ahora visitará el puerto para conocer a los lobos marinos. "Yo nunca vi algo así, y encima tan cerca, me van a sorprender", auguró.

Hubo diferencias culturales que llamaron su atención. Entre ellas, la manera en que los argentinos expresan sus emociones y se relacionan. "Me llamó la atención de Juli, que él está tan abierto con sus emociones", contó Anna y explicó que está acostumbrada a una cultura más reservada. "Vos entrás a cualquier supermercado, te dicen inmediato: 'Hola, ¿cómo estás?'. ¡Ay, qué bella! ¡Qué temperatura linda hoy!", destacó riéndose.

Mientras descubren Mar del Plata, la pareja ya está pensando en todo lo que les falta por conocer. La lista es larga: Argentina, Latinoamérica, Europa y el resto del mundo.