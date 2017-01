El Foro de la Construcción reclama que "se ponga fecha al gasoducto”

El Foro Sectorial de la Construcción de Mar del Plata, conformado por múltiples entidades, realizó una reunión mensual para tratar diversos temas que constituyen su agenda de trabajo. En el encuentro, se hizo foco en los anuncios de obra pública realizados por los funcionarios de gobierno de diferentes niveles del Estado y se concluyó en la necesidad de tener “avances concretos con la determinación de las fechas de inicio de los procesos licitatorios, plazos de obras y demás medidas respecto a la concreción de las obras anunciadas”.

Diego Peláez, presidente del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito V, dialogó con 0223 respecto al tema y expresó: “Necesitamos definir los ejes centrales de aquellas obras públicas que marcarían una inyección para Mar del Plata y darían un fundamental marco de previsibilidad, como es el caso del gasoducto”, graficó el dirigente.

Sobre ese anuncio en particular hecho por el ministro Frigerio en octubre del año pasado, hacen hincapié desde el Foro que coordina actualmente Peláez. “No se va poder combatir la pobreza si es que no se genera energía. Lo dijo el mismo presidente Macri. Y acá hay cuestiones por el gas que están paralizadas desde hace dos años, desde febrero del 2015. No sólo afecta a los emprendimientos privados, hay viviendas que se desarrollaron por el Procrear, que están imposibilitadas de concectarse al servicio. Ni hablar del sector productivo, con fábricas en el parque industrial que no pueden abrir”, describió.

Luego de que el titular de la cartera del Interior, Obras Públicas y Vivienda dijera la semana pasada desde Mar del Plata que el país tendrá “este año un ritmo de inauguración de una obra por día” y reconociera que la demora en la construcción del gasoducto “impide el desarrollo de muchas obras privadas”, Peláez insistió: “La preocupación es puntual, necesitamos que se le ponga fecha. No se va a desarrollar ningún proyecto si no se le garantiza la matriz enérgica”, sentenció.

Consultado por el porvenir, el referente del Foro se sinceró: “Le hemos planteado esto mismo al Secretario de Planeamiento. Valoramos su esfuerzo, pero lamentablemente no alcanza. Hay una necesidad desde las entidades intermedias en que debemos apoyar este proyecto para que se concrete. La idea es poder juntarnos en algún momento con algunos de los ministros”, culminó.