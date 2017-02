Por falta de Internet, 4 secundarias municipales no pueden emitir títulos a egresados

A raíz de una nueva disposición que rige en toda la provincia de Buenos Aires, los títulos secundarios deben tramitarse de forma online con el objetivo de agilizar las gestiones. Sin embargo, los cambios no facilitaron en absoluto la tarea en al menos cuatro escuelas secundarias municipales por una sencilla razón: no tienen conexión a Internet.

Ese es el caso de las secundarias 204, 205, 207 y 210, en donde desde diciembre esperan algún tipo de solución al problema que deben resolver lo antes posible ya que los egresados tienen plazo hasta abril para presentar los certificados en las universidades o institutos terciarios donde continuarán con sus estudios. En promedio, 30 chicos por escuela esperan que les entreguen sus títulos.

Ante esta situación, las directoras de los cuatro establecimientos se acercaron este martes a la sede de la Secretaría de Educación para plantearle el inconveniente a Ana María Crovetto. No obstante, a través de su secretaria, les hizo saber a las docentes que no las iba a recibir. Y cumplió: a pesar de la larga espera y de la insistencia de las maestras, Crovetto no salió del despacho.

Sandra Spirito, directora de la secundaria municipal 205, aseguró que realizan el mismo reclamo desde el 15 de diciembre y, frente a la falta de respuestas de Crovetto, ahora esperan ser recibidas por el intendente Carlos Arroyo. “Es vergonzoso el maltrato que recibimos por querer hacer nuestro trabajo. Una conexión de Internet cuesta 385 pesos por mes, es decir, una suma irrisoria para los números que se manejan en la municipalidad. Aún así, siguen sin hacer nada”, lamentó en diálogo con 0223.

En ese sentido, Spirito cuestionó que el jefe comunal todavía la mantenga en su cargo. “En todo un año no nos solucionó ni un solo problema, es más, sumó una decepción tras otra”, aseveró.

“El nuestro es el sistema educativo más grande de toda la provincia y Arroyo -que fue director de escuela-, lejos de tomarlo como bandera, deja que ocurran estas cosas”, cuestionó por último.