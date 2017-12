Mar del Plata, otra vez sin recolección

El personal de seguridad privada se retiró de predio y los trabajadores dejaron de prestar el servicio. Otra vez la basura se acumula en las calles.

El conflicto de la basura en Mar del Plata suma un nuevo capítulo: otra vez, por falta de seguridad en el predio de disposición final, se suspendió la recolección de residuos.

Así lo confirmó a 0223, el secretario general de la Uocra Mar del Plata, Jorge Trujillo. “No se puede seguir así. El personal de seguridad privada decidió irse del lugar. Ellos no tienen armas y se viven situaciones muy violentas. Y nosotros no podemos arriesgar a nuestra gente, así que esta noche no hay recolección”, explicó el dirigente gremial.

Desde el municipio ya le exigieron a la policía que preste el servicio de seguridad en el predio, pero hasta ahora no tuvieron respuesta. Según supo este medio, analizan la posibilidad de acudir a la Justicia para que se dicte una medida que inste a los efectivos a garantizar la seguridad. “Tienen que cumplir con su trabajo”, señalaron.

Lo concreto es que desde que se inició el conflicto, a fines de la semana pasada, solo hubo recolección durante el martes, pero ni siquiera alcanzó a todos los puntos de Mar del Plata. “Los camiones se llenan enseguida, así que normalizar la situación va a llevar un tiempo”, aclaró el presidente del Emsur, Eduardo Leitao.