Tras los reclamos, clausuran panaderías clandestinas

La municipalidad de General Pueyrredon clausuró dos panaderías, una de ellas por no contar con las condiciones higiénicas de seguridad ni administrativas correspondientes, además de comercializar panificado dentro del rubro mayorista cuando el comercio no se encuentra habilitado para tal fin.

Los operativos fueron llevados adelante por la subsecretaría de Inspección General que tiene a su cargo Emilio Sucar Grau.

“Inspección General siempre tuvo el objeto de controlar la proliferación de pan para hacer valer el derecho de quien está en regla, más allá del pedido público del Centro de Panaderos de Mar del Plata”, explicaron desde la Comuna.

A fines de julio, con Sucar Grau y el secretario de Gobierno Alejandro Vicente a la cabeza, habían escuchado las inquietudes del sector en una reunión llevada a cabo en instalaciones municipales, pero que no trascendió por pedido de los dirigentes. "Vale aclarar que esta administración municipal busca que la actividad ilegal no perjudique a quienes cumplen con sus obligaciones", se destacó desde el Ejecutivo local.



“La venta ilegal de pan, o de lo que sea, es algo que preocupa al municipio. Tenemos órdenes expresas del intendente Arroyo y el secretario Vicente, de controlar con todas nuestras herramientas las actitudes ilegales que puedan perjudicar a los comercios que están en regla”, expresó el subsecretario Sucar Grau.



“Ante las denuncias de panaderos en distintos medios de comunicación, nos presentamos en la feria de Luro y Salta, donde constatamos una panadería sin la habilitación correspondiente. Además de esa clausura, en el mismo espacio se clausuraron otros siete locales por falta de habilitación y labramos cuatro actas de constatación. Dejamos en claro que cuando tengamos conocimiento de establecimientos clandestinos, nuestra obligación será asistir y labrar las actuaciones que correspondan”, explicó el funcionario.

A su vez, Sucar Grau subrayó que “las puertas de Gobierno e Inspección General están abiertas” para acercar sus reclamos y que, el 27 de julio pasado, él mismo se reunió con el Centro de Panaderos de Mar del Plata. “Los atendimos, escuchamos sus inquietudes y nos ocupamos”, indicó.



“Respecto a los supermercados chinos, otro tema de denuncia por parte del sector de panaderos, desde la parte operativa de Inspección General hemos realizado una amplia actividad en distintos comercios para corroborar estas denuncias y hemos encontrado falencias, no por el pan, sino por mercadería vencidas y falta de salubridad. Nos preocupa mucho qué consume la gente y quien”, agregó el funcionario municipal.

En este sentido, inspectores del Departamento Operativo, dependiente de la Dirección Operativa en conjunto con personal de Bromatología, concurrieron a los supermercados chinos a los fines de controlar todo lo concerniente a la elaboración y venta de panificados en el marco del Código Alimentario Argentino, a los efectos de verificar la denuncia efectuada por el Centro de Panaderos de Mar del Plata.

En este contexto, se le labró un acta de constatación a un rodado que transportaba sustancias alimenticias (pan) sin contar con la habilitación municipal en la intersección de Della Paolera y Mariani. El infraccionado, confesó que la mercadería provenía de una panadería ubicada en Talcahuano al 800 y que se dirigía hacia un minimercado de Della Paolera al 1400.



Una vez concurrido al comercio ubicado en Talcahuano al 800, se procedió a la clausura del establecimiento y se le labró el acta de constatación oportuno, por no contar con las condiciones higiénicas de seguridad ni administrativas correspondientes, además de comercializar panificado dentro del rubro mayorista cuando el comercio no se encuentra habilitado para tal fin.



Posteriormente, se dirigieron al comercio de Della Paolera al 1400, donde no se exhibía documentación de la habilitación ni se acreditaba procedencia de productos panificados para la venta. Se procedió a la clausura transitoria y al decomiso de casi 30 kilos de pan.

En el caso de otro supermercado chino ubicado en Estrada y Carballo, si bien no vendía panificado, poseía mercadería vencida y con falta de fecha de caducidad. Se labraron las actas correspondientes y se procedió al decomiso de dichos productos.