El 24 de octubre hay paro nacional docente y podría haber otro de 96 horas la próxima semana

En abierto rechazo contra el presupuesto 2019, que prevé un ajuste del 39% en educación, la Ctera anunció este jueves un paro nacional docente para el 24 de octubre. Por otra parte los docentes bonaerenses evaluarán este viernes una nueva medida de fuerza para la próxima semana, que sería de 96 horas.

En diálogo con 0223, Gustavo Santo Ibáñez, secretario general del Suteba General Pueyrredon adelantó que en las próximas horas el Frente Gremial Docente Bonaerense definirá un nuevo paro, ya que “no aceptará un salario a la baja”.

“La inflación está estimada en un 45% para este año y el aumento del 30% más un 1,7 en material didáctivo que es en negro -y no lo perciben los jubilados- lo cobraríamos recién en diciembre. No podemos aceptar un salario a la baja. ¿Porque los trabajadores debemos ser la variable de ajuste de este gobierno, mientras si se compensa a las energéticas por la suba dólar?. ¿Porqué no se hace lo mismo con los trabajadores?”, se preguntó Santo Ibáñez.

Por otra parte sostuvo que el paro nacional decretado a nivel nacional para el próximo 24 de octubre, “es porque la Ctera no va ser cómplice del ajuste en educación. El presupuesto del 2019 prevé un 39% menos en educación. Por ejemplo habrá un 77% menos de fondos para la infraestructura escolar, 36% menos para la formación docente y cerca del 22% para el incentivo docente”.

Por último adelantó que las organizaciones sindicales docentes universitarias podrían sumarse a la medida de fuerza del 24 de octubre.