Tras la aprobación de la Ley Donal, el Banco de Alimentos espera multiplicar donantes

Hace pocos días la Cámara de Senadores aprobó la modificación a la Ley 25.989 - Régimen especial para la donación de alimentos, más conocida como Ley Donal. A partir de ahora, la Ley presume la buena fe del donante, quien “queda liberado de toda responsabilidad y no responderá civil ni penalmente por los daños causados por la cosa donada o por el riesgo de la misma”.

En Mar del Plata, el Banco de Alimentos Manos Solidarias expresó su satisfacción y entusiasmo por la norma sancionada: “muchas empresas prefieren tirar alimentos antes que donarlos por miedo a un juicio”, comentó Gabriela Villafañe, coordinadora operativa de la institución. “Esta Ley va a hacer que las empresas pierdan el miedo a los juicios.”

Cabe destacar que esto no significa que se puedan donar alimentos sin ningún tipo de control. Tal como lo indica la Ley Donal, podrán donarse “aquellos productos alimenticios que cumplan con las exigencias bromatológicas y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario Argentino”.

El Banco de Alimentos en Mar del Plata

En nuestra ciudad. Manos Solidarias se encarga de reciclar y distribuir alimentos para 98 comedores. “El proyecto surgió en plena crisis de 2001. El objetivo inicial era poder proveer de frutas y verduras a los comedores”, sostuvo Villafañe. Por ello “se gestionó un puesto en el Mercado de Horticultores de Chile y 9 de julio donde recibimos toda la mercadería que los puesteros ya no pueden comercializar”. Las frutas y verduras que se recepcionan no son productos en mal estado, sino que ya no están en condiciones de ser comercializados.

Allí, un grupo de voluntarios recicla lo recibido, le sacan las hojas feas a la lechuga, por ejemplo; y hacen cajones mixtos que luego pasan a buscar los comedores con los que articulan. Con esta tarea, el Banco de Alimentos distribuye en Mar del Plata 4.000 kilos de frutas y verduras por mes.

Además, desde hace 4 años también reciben productos de almacén de más de 20 empresas locales. En ese momento surgió un problema para Manos Solidarias: “teníamos un depósito de sólo 60 metros cuadrados, por lo tanto no podíamos gestionar mucha mercadería. Por suerte, desde abril de 2017 Havanna cede sin costo el actual galpón, lo que permitió recibir más donaciones y de ese modo trabajar con más comedores.

A pesar de llegar a más de 11.000 beneficiarios, desde el Banco de Alimentos sostienen que todavía falta mucho por hacer. Después de más de 15 años es la primera vez que hay lista de espera. Para Villafañe esta situación se debe a la situación social actual, "pero también a la magnitud de las donaciones, nuestra mejora en la logística y la difusión que tenemos.”

Si bien en 2018 participaron 500 voluntarios y se distribuyeron casi 41.000 kilos de comida, con la aprobación de la Ley Donal, el Banco de Alimentos Manos Solidarias espera multiplicar las donaciones recibidas. "En Argentina se tiran 16 millones de toneladas de alimentos por año. Si las empresas donasen el 10% de lo que se tira podríamos solucionar el problema del hambre en Argentina”, graficó Villafañe..