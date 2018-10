Arroyo: “La calidad de la educación no depende de lo que cobren los docentes”

El intendente Carlos Arroyo enfrenta por estas horas dos polémicas: el reclamo de los concejales por la intromisión del Ejecutivo en las decisiones del Concejo Deliberante y la decisión de recortar una bonificación que cobran los docentes municipales por entender que durante años se cometió un error.

Y en una entrevista exclusiva con 0223 abordó las dos cuestiones: aseguró ser respetuoso de la institucionalidad del Concejo Deliberante y con respecto a los docentes sostuvo que “la calidad de la educación no depende de lo que cobren los docentes”.

“Los docentes ganan muy poco, pero tengo que cumplir la ley”, sostuvo el jefe comunal en relación a la decisión de reducir una bonificación que cobraban los docentes del sistema educativo municipal, según dijo, por horas que no trabajaban.

A su vez, el jefe comunal anticipó que en la confección del presupuesto municipal volverá a insistir con aumentar las tasas de sectores de mayor capacidad contributiva, un tema que le generó fuertes discusiones durante el tratamiento de este año. “Los más grandes son los que más van a pagar y los voy a perseguir hasta que paguen”, lanzó.

Por otro lado, anticipó que impulsará una reforma de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM) para que aquellos terrenos descuidados y cuyos propietarios no paguen tasas puedan ser rematados. “Di la orden de empezar a rematar. No voy a dejar a nadie sin techo, pero el inversionista que tiene un terreno lo tiene que cercar y cortar el pasto. Si no lo cuida corre peligro de perderlo”, indicó.

-¿Por qué se recortó la bonificación a los docentes municipales?

-Es un error en el sistema de cálculo. El módulo básico del empleado municipal 35 horas, que es el que se toma como referencia. Para los docentes, como dependemos de provincia en la organización, el módulo que se toma como base es de 20 horas. Esa es la realidad. Acá se tomaba a todos por 35 horas. Error. Se perjudica el contribuyente.

¿Qué hacemos? Reformamos lo que está mal. Lo que ya se hizo se hizo, pero de ahora en más, descubierto el problema, mi deber como administrador transparente es hacer cumplir la ley.

-El sistema educativo municipal siempre tuvo una valoración mayor que el provincial. ¿No cree que esta decisión es nivelar hacia abajo?

-No. La calidad de educación con buenos docentes como son los municipales y los provinciales, no depende de lo que les pagan. Yo fui docente 40 años. Lo que gana un docente en provincia o municipio es muy poco en relación a la función que cumple. Si hubiera sido por eso, la educación no hubiera existido. La docencia es un apostolado. Y desde que recuerdo los docentes han estado mal pagos. Habría que modificar la cultura y darle al docente el lugar que tiene.

-¿Y no entiende que esta decisión es contraria a lo que usted dice?

-No. Yo cumplo la ley. Las leyes no dependen de la voluntad del administrador. Si estuviera a mi cargo la economía de toda la Argentina tendría otra situación de la docencia, pero no la tengo.

-¿Qué opina de la situación que se está dando en el Concejo Deliberante?

-No tengo autoridad para juzgar al Concejo Deliberante, soy el Ejecutivo. Soy respetuoso de la división de poderes.

-Pero el Concejo dice justamente que el Ejecutivo no es respetuoso de la división de poderes.

-Somos totalmente respetuosos de la división de poderes. No voy a opinar sobre lo que ellos deciden hacer. Es un problema de los concejales. Lo que hago es aplicar la reglamentación. Si una cosa se hace mal o tiene defectos no tengo por qué avalarla.

-¿El presidente del Concejo Deliberante tiene potestad para resolver sobre un reencasillamiento de empleados?

-Tiene potestad pero hay dos temas. Todos los empleados de la Municipalidad tienen el mismo estatuto, entonces lo que hago por uno lo tendría que hacer por todos. Hay temas como los reencasillamientos que habría que hacerlos cada tres años que no los puedo ejecutar por temas económicos.

-Entonces no tiene potestad el Concejo Deliberante para tomar la decisión.

-Potestad teórica tiene. Pongo un caso. Si quisiera puedo ordenar un reencasillamiento y cumpliría con la norma, nadie me podría decir nada. El tema es que no lo puedo pagar.

-Pero una cosa es no poder ejecutarlo por falta de fondos y otra no poder disponerlo.

-Claro, porque él no puede modificar el tema económico. El Concejo sanciona la ordenanza fiscal e impositiva, pero el manejo de dinero lo resuelve el Ejecutivo.

-¿Y por qué no se pueden poner de acuerdo?

-Hasta donde yo tengo entendido, se había llegado a un acuerdo para resolver el problema y darlo por superado. Pero por decisión de gente del Concejo que se echó atrás, el acuerdo no se pudo cumplir. En algún momento pregunté al secretario de Hacienda y me dijo que ya estaba superado.

-Entonces, su visión de la situación es que el municipio no puede afrontar el pago de los reencasillamientos que dispone el Concejo Deliberante.

-Es por un principio de igualdad. También había otras cosas, como saltear un cargo en el ascenso y un montón de cosas que no eran lo que hubiera correspondido. Por otro lado, recuerdo que cuando era concejal se quedaban hasta muy tarde a la noche y a mí mismo me daba lástima ver a los empleados hasta cualquier hora. En ese momento hubo un intento de aumentar la disponibilidad. Y el sindicato se opuso y no se pudo hacer, contra la opinión de los concejales. Esgrimían el argumento de la igualdad y ahora lo veo a la distancia y tenían razón.

Presupuesto 2019: “Voy a perseguir a los más grandes hasta que paguen”

-En el presupuesto anterior intentaron imponer algunas modificaciones impositivas y tuvieron que dar marcha atrás. ¿Volverán a insistir en 2019?

-Vamos a insistir siempre en lo que consideramos un tratamiento igualitario para toda la población. Históricamente en Mar del Plata hubo privilegios que no debieron haber existido. De hecho, está vigente el problema de lo que pagan algunas unidades turísticas fiscales, moneditas, por 1.500 carpas. Nosotros estamos tratando de corregir esas situaciones, porque son injustas.

Hay mucha gente que tiene muchas necesidades. El secretario de Hacienda dijo hace un tiempo algo que es verdad: uno de los problemas de General Pueyrredon es que los que más tienen son los que menos pagan. Y por ejemplo todo el barrio de la Loma tenía un 40% de descuento en la TSU. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo, pero tratamos de hacer las cosas con un sentido de justicia. Y en ese camino, el que más tiene más tiene que pagar.

-Este año se trabaron varias de esas iniciativas en el Concejo Deliberante.

-Nosotros vamos a insistir en todo lo que podamos para lograr resultados. Recuerde cuando fue el tema del fútbol. Todos los medios decían que no iba a haber Fútbol de Verano en Mar del Plata. Nosotros insistimos, seguimos exigiendo y logramos que Torneos y Competencias tuviera que, además de pagar el canon, hacer reparaciones que incluyeron baños, iluminación del estadio y le salió al pueblo de Mar del Plata cero pesos.

-Esa fue una de las primeras gestiones de Mourelle en Mar del Plata. ¿Le gusta el estilo del secretario de Hacienda? Le suele traer dolores de cabeza por sus frases.

-Es posible. Creo que a veces hay que hablar menos o con otra terminología, pero el estilo me encanta. Es un estilo directo. Acá hay mucha gente que no pagaba y está pagando. Yo rechazo recursos de grandes empresas que habían hecho publicidad y debían millones. Yo no le puedo cobrar a la maestra jubilada, a la viejita que puede caminar, y que viene a pagar el último peso para cumplir y después que haya una gran empresa que maneja millones y no pague. Los más grandes son los que más van a pagar y los voy a perseguir hasta que paguen.

-¿Habrá algún cambio en ese sentido?

-Haremos una reforma de ARM. Así como empecé a arreglar las veredas, vamos a empezar a cobrarles a los que tienen terrenos y no pagan impuestos, o locales abandonados. Y si no pagan se los voy a rematar. Di la orden de empezar a rematar. No voy a dejar a nadie sin techo, pero el inversionista que tiene un terreno lo tiene que cercar y cortar el pasto. Si no lo cuida corre peligro de perderlo.