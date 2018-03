La hora de la verdad: arranca el "Norberto Eresuma"

Cada año se vuelve más interesante el fútbol local. Los equipos se preparan cada vez mejor, es más competitivo y la eliminación de los Federales C y B, que en gran parte perjudica, le permitirán a la Liga tener jugadores que muchas veces a mitad de año elegían otros destinos. Entonces, se eleva el nivel de la competencia interna. En ese contexto, con planteles más largos y armados para jugar en otra categoría, el campeón 2017 Círculo Deportivo y el subcampeón, Kimberley, aparecen como los grandes candidatos. De todas maneras, hay otros que se armaron para dar pelea y prometen ir por el título, como Nación, Independiente, Alvarado y San Isidro.

Programa de partidos

Cancha de River

14.30 Racing vs. Círculo Deportivo (Marcelo Sanz)

16.30 Peñarol vs. River (Franco Campagnoli)

Cancha de San Lorenzo

14.30 Los Andes/Batán vs. Cadetes (José Luis Orellana)

16.30 San Lorenzo vs. Los Patos (Sergio Mella)

Cancha de Deportivo Norte

14.30 Deportivo Norte vs. Once Unidos (Sebastián Aquino)

16.30 Unión vs. Kimberley (Mayra Araujo)

Cancha de Boca

15hs. Boca vs. El Cañón (César Miranda)

Cancha de Alvarado

15hs. Alvarado vs. Atlético Mar del Plata (Guillermo Nuesch)

Cancha de Independiente

15hs. Independiente vs. Nación (Sandro Abboud)

Cancha de Al Ver Verás

14.30 Al Ver Verás vs. General Urquiza (Ricardo Miguel)

Cancha de Argentinos del Sud

15hs. Argentinos del Sud vs. Talleres (Franco Mele)

Cancha de General Mitre

15hs. General Mitre vs. Huracán (Mauro Mayer)

Cancha de Banfield

15hs. Banfield vs. Libertad (Manuel Debrina)

Cancha de Kimberley

15hs. San José vs. San Isidro (Monteagudo)

Libre: Quilmes