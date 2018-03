Arrancan las obras en la Diagonal y los artesanos temen quedarse sin lugar para la feria

Hay preocupación de los artesanos de la Feria Central de Diagonal Pueyrredon ante la posibilidad que las obras contempladas en ese sector céntrico, les quite espacio a los tradicionales puestos callejeros que se encuentran desde 1985 y cuyo funcionamiento está amparado por la Ordenanza 13.617.

A través de un comunicado, la Comisión de Delegados de la Feria explicó que luego de anunciadas las obras “muy esperadas por el sector”, faltan precisiones de cómo será la disposición de los puestos una vez concluida la obra.

En tal sentido, piden respuestas a los funcionarios de Cultura Municipal, la secretaria Silvana Rojas y el Director de Ferias Artesanales y actividades culturales en la vía pública, Adrián Álvarez.

“Nuestra preocupación se ha incrementado con el paso de los meses, pues habiendo comprobado en los planos de dicha obra que, una vez concluida, no quedaría espacio suficiente para instalar nuevamente la feria, así como tampoco están en los planos los medidores de energía eléctrica indispensables para nuestra actividad vespertina y nocturna. No hemos recibido respuestas creíbles por parte de los funcionarios que deberían dárnoslas”, explicaron.

En tal sentido, los feriantes afirmaron que desde agosto del 2017 y tras 14 reuniones con la Unidad de Gestión de Ferias (UdGF), “organismo creado justamente coordinar acciones y dar respuestas y tranquilidad a nuestro sector, siguen sin dar respuestas”.

Además de esta problemática, los artesanos recibieron la intimación de desarmar la feria luego del 3 de abril.

“El año pasado se pactó con la UdGF un traslado -no un desarme- a la vereda de San Martín entre Mitre e Yrigoyen por el tiempo que durara la obra. Hemos solicitado ser recibidos por el Director de Ferias, Adrián Alvarez, quien no se ha avenido a recibirnos. Ahora pedimos reunión con la secretaria de Cultura Silvana Rojas, pero aún no tenemos respuesta. También pedimos una reunión con el secretario de Obras y Planeamiento del municipio, Guillermo de Paz, quien nos la concedió en noviembre para luego suspenderla por tiempo indeterminado. Ningún funcionario ha tenido la gentileza de responder con certeza”, reclamaron los artesanos.

Este viernes los representantes de los artesanos se reunirán con los concejales que integran la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante, para trasladarles la “angustiante” situación del sector.