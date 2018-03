Usurpan terrenos en el barrio Bosque Grande: amenazan y golpean a su dueño

Un grupo de más de 30 familias usurpó un terreno de 11 hectáreas ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza entre Polonia y las calles Rufino Inda y Tripulantes del Fournier, instaló casillas y amenazó al dueño del predio. En agosto del año pasado se había registrado un hecho similar en el mismo lugar.

El predio fue comprado en el 2005 por Augusto Gabriel Cros, como inversión a futuro, años después de que le expropiaran su local en la histórica manzana 115. En su momento alambró todo el perímetro, pero con el correr de los años fue destruido y sufrió varios intentos de ocupación.

“Ya no quiero ir más a tratar de hablar con la gente. Siempre actué bien, tengo 56 años y las últimas veces me agredieron. Algunos me pedían por favor que los dejara porque no tenían donde ir, pero otros se pusieron muy violentos. Me pegaron y hasta me tiraron un tiro entre las piernas”, contó Cros a 0223 en agosto del año pasado.

Este jueves la situación se volvió a repetir y un grupo de más de 30 familias usurpó el predio, instaló casillas y lo volvió a amenazar de muerte. "Me pegaron y me dijeron que no aparezca más porque me van a matar", aseguró el dueño de los terrenos que se acercó este jueves al lugar con intenciones de hablar con las familias que se metieron al predio.

Varios patrulleros se hicieron presentes en el lugar este jueves pero las familias levantaron las casillas y permanecen en los terrenos. El dueño del predio radicó una denuncia en la Comisaría 16.