Trabajarán en una ley para garantizar el financiamiento del sistema educativo municipal

Luis Distéfano llegó rápidamente a cubrir la explosiva salida de Ana María Crovetto, la secretaria más polémica de la gestión de Carlos Arroyo. La funcionaria se retiró entre disparos al intendente y advertencias de la posible provincialización del sistema educativo municipal. El flamante secretario de Educación llegó con un perfil mucho más bajo y con un plan de retomar el diálogo con los docentes, que Crovetto había perdido.

“Todos los días voy a una escuela”, le dice a 0223, sentado en su oficina, con un mate en la mano y un cuadro de José de San Martín de fondo. Sus primeras decisiones apuntan a modificar normas y acelerar procesos para darle estabilidad a decenas de docentes que llevan años en sus cargos y no son titulares. “Cuando estaba en la provincia me preguntaba por qué no tenían”, admite y dice que los concursos ya están en marcha y no tienen ninguna incidencia presupuestaria para el municipio.

En la charla, el funcionario habló de que buscará darle garantía al financiamiento del sistema educativo municipal y gestionará la sanción de una ley para que el apoyo del gobierno provincial (paga los sueldos de los maestros) no quede atado a la buena voluntad.

-Le tocó asumir en la secretaría más cuestionada del municipio. ¿Con qué se encontró?

-Me encontré con un equipo en la secretaría de Educación con muchas ganas de trabajar, con mucho compromiso. A veces los sistemas educativos funcionan gracias a todos los que están abajo: el empleado, un organismo educativo, el director, el auxiliar, los docentes. Se actúa en función del compromiso que uno tiene con la educación. Y acá es así. Todas las oficinas y todo el equipo técnico están a disposición. Desde el primer momento nos empezamos a reunir, a charlar de cómo estaban, qué necesitan y qué cambiar.

-¿Y qué respuestas recibió?

-Tenemos cuestiones que tienen que ver con actualización de normativas y procedimientos que inciden. Las cuestiones administrativas no se toman en cuenta como algo fundamental para el sistema, pero tiene incidencia. Cuando vos resolvés lo administrativo, el docente está dedicado a lo que tiene que dedicarse, al aula, al acto pedagógico. Todo lo que podamos resolver desde su profesión, cuestiones laborales, acompañamiento, mejora la calidad educativa. Los primeros diálogos tuvieron que ver con eso: modificar procesos, mejorar, modernizar y sentarnos a trabajar en la actualización de normativas.

-Uno de los mayores reclamos de los docentes municipales es la demora en los concursos para titularizar cargos. ¿Se va a revertir?

-Mi pregunta desde el sistema educativo provincial de Mar del Plata, que es mucho más grande que el municipal, era cómo podía ser que no diera estabilidad. Eso traba la carrera: al no tener docentes titulares de base, no hay gente que pueda concursar para cargos institucionales. Esto tiene que ver con modificar prácticas y normativa. Ya lo hemos hablado informalmente con el sindicato, supervisores y secretarios técnicos de la Secretaría para avanzar y que los concursos que tengan que avanzar inicien su camino y con modificar normas.

-¿Esto tiene alguna incidencia presupuestaria?

-No. Es una cuestión administrativa y de procesos que vamos a adecuar.

-¿Hay algún plazo previsto?

-Los concursos que teníamos que sacar ya están. Y el trabajo que tiene que ver con actualización de normativa lo empezamos en estos días.

-¿Encontró algún reparo desde que asumió?

-No, al contrario. Estos días me reuní con la exsecretaria Mónica Rodríguez Sammartino. En Educación, por supuesto que hay ideologías, pero no debiera. El interés de todos debe estar puesto en pos del sistema educativo de los marplatenses. Más allá de los llamados y el apoyo de todos los sectores políticos, pudimos trabajar con una secretaria de Educación como Mónica que estuvo en otra gestión. Ella como todos los que trabajaron acá: Sebastián Puglisi, Néstor Lofrano, Emilia Brahim. Ese es un camino que tomo porque ellos han gestionado en este mismo espacio. Somos docentes de la ciudad y vamos a seguir siéndolo.

-Una de las cuestiones que más hincapié hizo Arroyo en su campaña fue la necesidad de ampliar la oferta de jardines de infantes y maternales. ¿Es posible?

-Es complejo en la realidad actual, lo que no implica que no se pueda trabajar con Nación y Provincia. Ahí debe estar el peso de la gestión política. Independientemente de que presupuestariamente Mar del Plata no pueda absorber el costo que implica para el sistema educativo municipal la apertura nuevas instituciones -aunque no lo sé, estamos hace muy poco y me estoy acercando a ese dato concreto-, no quiere decir que como actuales políticos de la ciudad no podamos trabajar con los ministerios de Educación de Nación y Provincia para que se genere y den respuesta a los barrios que los necesitan.

Esta semana estuvimos charlando con una sociedad de fomento y me comprometí a hablarlo con educación provincial porque hay intención de construcción de jardines de infantes y salas maternales y en esa línea irá la gestión.

-¿Cómo se resuelve si el jardín es municipal o provincial?

-Los últimos edificios escolares han sido del sistema educativo provincial, pero se ha articulado con el municipio dónde estaba la necesidad. La Provincia, entre los actores que consulta para la construcción de nuevos edificios escolares, está el sistema educativo municipal. La presencia y la gestión va en esa línea.

-En su salida, Crovetto lanzó la advertencia de la posible provincialización del sistema educativo municipal. Usted y el intendente ya lo desmintieron, pero el financiamiento del sistema sigue en el aire. ¿Hay algún riesgo concreto?

-No hay riesgo de provincialización, está descartado absolutamente. Vamos a fortalecer la articulación. Lo que hay que hacer es gestionar. Y gestionar implica lograr un mejor aporte si se puede. Pero esto tiene que ver con un trabajo en conjunto. Ver cuáles son los instrumentos que definieron este aporte para comprometernos formalmente. Todas las decisiones que tenemos que tomar tienen que estar atadas a certezas. Tenemos que dejar instrumentos que permitan que nada de lo que se logró en estos años se pierda.

-En concreto, promover una ley que establezca que los sueldos de los docentes municipales los pague la Provincia

-Eso es lo que vamos a trabajar con las autoridades provinciales.

-¿En cuánto lo ayuda de venir de trabajar en la Dirección de Cultura y Educación de La Plata?

-Mucho, porque es un vínculo distinto. Nos conocemos, hemos trabajado juntos, hemos diseñado algunas estrategias en función de innovación para garantizar derechos. Tenemos un diálogo constante y es mejor para la ciudad tener este camino recorrido.

-¿En materia pedagógica qué se le puede incorporar al sistema educativo municipal?

-En principio, una de las primeras acciones que tomé fue trabajar con el Instituto Superior Almafuerte. Entre otras fortalezas, tenemos un instituto superior propio, razón por la cual encarar acciones de capacitación para directivos y docentes es prioritario. El equipo de conducción del instituto está trabajando en las líneas de capacitación y se iniciarán en los próximos días.

Después, hay que incorporar recorridos ya hechos. Había muchas muestras, mucha participación de la comunidad que las vamos a retomar. Cada escuela que visito, me recuerda acciones que hacían que se han dejado de hacer.

-¿Por ejemplo?

-La jura de la bandera. Hubo hace dos o tres años una jura de todos los alumnos de primaria en el Polideportivo, fue un acto muy especial, muy fuerte para la comunidad educativa, que las vamos a retomar. Y otras acciones que implica mostrar la producción de los centros de formación profesional y lo que hace cada escuela. No solo en acciones concretas, sino a través de las redes, la página. Estamos refuncionalizando la comunicación para mostrar lo que es el sistema educativo.