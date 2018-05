Denuncian por estafa a un Provincia NET: hay decenas de damnificados

Decenas de marplatenses se concentraron en la puerta donde hasta hace unos días funcionaba un centro de pagos de Provincia NET, para visibilizar su bronca, luego de ser estafados en algunos casos por montos que alcanzan los 10.000 pesos.

Hace unas dos semanas, en Fortunato de la Plaza casi Marcelo T. de Alvear, donde funcionaba un Rapipago, abrió un nuevo polirubro que comenzó a cobrar a través de Provincia NET, boletas de luz, gas, cable, telefonía móvil, fija y distintos impuestos. De un día para el otro el comercio cerró, al mismo tiempo que las personas se notificaban que los pagos de los distintos servicios no se habían imputado.

“Hace unos días pusieron un cartel donde decía que estaba `cerrado por duelo´. Pero a los días las cortinas seguían cerradas y ese cartel desapareció y esta gente no da la cara. Yo no me pude comunicar al 0810 pero las personas que lo hicieron, les tomaron la denuncia pero no les dieron ninguna precisión por saber si Provincia NET se van hacer cargo”, afirmó a 0223, Nancy, una de las estafadas por el centro de pagos.

La mujer agregó que todos los damnificados está haciendo la denuncia a la comisaría quinta -donde deben dejar las fotocopias de los servicios que fueron pagados- pero que ahora la gran incertidumbre es saber si la empresa que cobra los servicios, reintegrará los importes.

“Hay mucha gente que pagó el celular, el cable, impuestos. En mi caso son 9 mil pesos y no los tengo para volver a pagarlos. Algún servicio seguro me van a cortar porque las empresas quieren que pague. El dueño se llamaría Nicolás Franchini, pero los que atendían eran dos personas de unos 60 años. No es la primera vez que hacen este tipo de estafas, según los rumores que escuché. Esto es terrible. Queremos que Provincia NET por lo menos nos atienda el teléfono”, reclamó angustiada la mujer.