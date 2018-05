Le robaron el perro y regala su auto a quien le diga dónde está

foto

Gladys está desesperada. Hace 23 días le robaron su perro. Por eso, tomó la decisión de regalar "lo único de valor" que tiene, que es su auto, a quien le aporte algún dato certero de dónde está el animal.

Santino es el nombre de la mascota, un Golden Retriever de casi 6 años. Cuenta Gladys que se lo regalaron y desde ese día su hijo Tobías se cría junto a él en su casa de Tandil, donde ambos viven.

"Estaba atado con un collar y correa verde más una cadena", contó a 0223 la mujer sobre el día en que los malvivientes ingresaron a su domicilio y se llevaron al perro. "La cadena la dejaron tirada", aclaró.

Desde ese momento, la familia se dedica a buscar a Santino, pero no tienen suerte. Por ese emotivo, Gladys decidió dar su auto a cambio de información del perro. "Le doy mi auto a quien me dé el dato de quién me robó el perro o dónde lo tiene o qué hizo con él", afirmó la mujer.

Para comunicarse con Gladys, se puede llamar al 2494630720. "Tenía un Golden porque me lo habían regalado, el auto es todo cuanto tengo, es un Fiat 128 del año 1989, no tengo dinero, soy una mamá que cría a sus hijos sola", dijo y concluyó: "Lo único que me interesa es recuperar a Santino porque mi hijo tuvo problemas de salud hace un año y mi miedo es que vuelva a sufrir".

La publicación que la mujer hizo para dar a conocer su caso en las redes sociales tuvo 72 mil reproducciones y fue compartida 5,7 mil veces.