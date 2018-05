Cómo será la sede de la Policía local en el barrio Libertad

La sede de la Policía local pasó del Centenario al barrio Libertad. Sucede que el gobierno de Acción Marplatense había anunciado que funcionaría en un edificio ubicado en el barrio Centenario. Sin embargo, el intendente Carlos Arroyo descartó esa opción y eligió otro lugar: Libertad y Tandil.

Luego de muchas idas y venidas, Arroyo firmó el decreto que autorizaba el desembolso de casi 5 millones de pesos para comprar el edificio del exfrigorífico Rico para convertirlo en sede de la Policía local en Alvarado y Chile.

Pero, a casi un año de aquella firma, el jefe comunal confirmó que la sede de la Policía local sería en el edificio a medio construir de Libertad y Tandil, donde la gestión de Gustavo Pulti pretendía mudar el Palacio municipal.

¿Por qué ocurrió eso? Según explicaron fuentes municipales a 0223, el contrato que había impulsado la gestión Pulti para comprar el edificio de Rico en el barrio Centenario y que luego Arroyo autorizó a través de un decreto dependía de que el juez que entiende en la causa y el síndico autorizaran la operación. “Esa condición no se cumplió. La venta no fue autorizada y entonces no se pudo avanzar”, señalaron.

En ese contexto, el intendente Arroyo propuso acondicionar el inmueble a medio construir por la gestión de AM. Finalmente, el actual Ejecutivo local lanzó un llamado a licitación pública para la construcción de la sede de la Policía local en el predio de Libertad y Tandil.

En el pliego licitatorio, se detalló que el presupuesto oficial del proyecto asciende a 8.837.200 de pesos. Las ofertas para ejecutar la obra se conocerán en la apertura de sobres que será el 8 de junio.

En la documentación oficial, al cual este diario digital tuvo acceso, se explicó que se utilizará la estructura existente ubicada en avenida Libertad entre calle Tandil y calle Costa para albergar la Policía local. “Dicha estructura, se encuentra emplazada en un lote de 82.26 m de frente por 299.2 m de fondo, conformada por 2 bloques en tipología de tira, teniendo planta baja más 2 y 3 niveles respectivamente. Actualmente, posee construido el esqueleto de hormigón armado más el volumen de escaleras”, se señaló.

A su vez, el gobierno de Arroyo especificó que “el proyecto se plantea sobre la planta baja de la segunda tira hacia la calle Costa, contando con un programa de necesidades específico de 272 m² de superficie cubierta aproximada, más una plaza de acceso pública desde la avenida Libertad, garantizando la fácil accesibilidad al mismo, de aproximadamente 270m²”.

En ese contexto, se estableció construir “cuatro oficinas privadas, tres oficinas flexibles (sector de trabajo y sala de reuniones, un espacio de espera para 12 personas aproximadamente, guardia para 2 personas, depósito de armas y baños”.