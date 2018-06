Sin calefacción en la Secundaria N°4: los alumnos asisten con frazadas para pasar el frío

El invierno todavía no comenzó, pero las temperaturas en Mar del Plata son cada vez más bajas. Sobrevivir a ese clima se volvió un desafío para los alumnos y docentes de la Escuela de Educación Secundaria N°4, quienes no tienen calefacción.

Para visibilizar el problema en las redes sociales y otros medios de comunicación, este jueves los estudiantes de la escuela "Islas Malvinas" ubicada en Formosa 3132, realizaron una protesta y asistieron al establecimiento con frazadas.

"Los problemas con la calefacción vienen hace un montón", contó a 0223 Florencia, alumna de 4to año, y explicó que ese no es el único problema de infraestructura que afronta la comunidad educativa de la ESS N°4. "Cuando llueve entre agua a las aulas y hay un curso que no tiene vidrio en una ventana", dijo con respecto al salón de 5to 1ra.

Además, los jóvenes indican que las paredes tienen agujeros y le ponen papeles de diario para que no entre el frío. "Hay puertas rotas, cables sueltos, también", contaron.

A pesar de que los reclamos fueron acercados al director del establecimiento, las mejoras no llegan. "Sabemos que el director no es el culpable, el Estado tiene que resolverlo", indicó la alumna y contó que muchas veces hacen jornadas de limpieza, lija y pintan paredes "como para que la escuela no esté tan mal".