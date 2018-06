Los empleados de la Boston siguen sin cobrar: “A la confitería no le damos un mes de vida”

Representantes de los sindicatos pasteleros y de gastronómicos realizaron un escrache a la fábrica de Xocolata –de Colón y Teodoro Bronzini- para visibilizar el reclamo hacia Juan Manuel Lotero, propietario de la confitería y uno de los dueños de la Boston junto a un grupo inversor austríaco.

“Estamos acá porque los empleados apenas han cobrado entre un 20 y 25% del sueldo de abril. Lotero nos miente: el viernes había prometido tener 200.000 pesos para pagar sueldos y el sábado adujo que le quedaban 150.000. Imagínense que con unos 300 trabajadores, era unos 1800 pesos o menos por cabeza, así que la gente se cansó y desde hace dos días que tomaron las sucursales de Buenos Aires y Belgrano y Urquiza y la costa. Se quedan a dormir porque no quieren que se lleven las máquinas y no poder cobrar nada. La verdad es que no le damos más de un mes de vida a la Boston”, se sinceró José García, secretario gremial de Pasteleros, en diálogo con 0223.

"Les presentamos a un grupo de inversores pero se niegan a vender"

Por su parte Carlos Vaquero, secretario general de los Pasteleros en Mar del Plata, sostuvo que la firma se niega a buscar soluciones al conflicto.

“Lotero miente y tampoco quiere solucionar el tema con los trabajadores. Les presentamos a un grupo de inversores que quieren hacerse cargo de la confitería pero se niegan. Han hecho un vaciamiento de esta tradicional confitería y mucha gente teme perder su trabajo”, señaló.

En tal sentido junto a los gremios gastronómicos seguirán con el escrache a la firma Xocolata: para cerca del mediodía se espera que se concentren frente a la confitería de Bolívar y La Rioja.