Arroyo negó haber puesto 50 mil pesos para la campaña de Cambiemos

En medio de la polémica por los aportantes truchos para la campaña electoral de 2015 y 2017 de Cambiemos, el intendente Carlos Arroyo negó que haya colaborado con 50 mil pesos, como consta en la página de la Cámara Nacional Electoral.

“Ignoro el origen de esa lista. He trabajado durante años en política. En 20 o 30 años debo haber gastado mucho, de a poco, pero no en esta campaña. No aporta a nadie nada”, dijo el jefe comunal, consultado por la prensa.

La lista que trascendió de Mar del Plata es de aportantes de 2015, donde figura el jefe comunal, su hijo Guillermo Arroyo y otros funcionarios que fueron candidatos en aquella oportunidad.

“Nosotros no hicimos ningún aporte en sumas de dinero. Lo que ocurre es que en una campaña política se mueve de un lado para otro, compra un afiche. Pero en esta campaña no aporte un centavo a nadie. Solo pagué los alquileres de nuestros locales, pero lo hacemos de nuestro bolsillo. No hubo aportes a ningún partido”, agregó el jefe comunal.

La primera que había salido a aclarar que no había colaborado con la campaña electoral fue Sofía Badié, expresidenta del Consejo Escolar, quien figura en la Cámara Nacional Electoral con un aporte de 25 mil pesos.