Cinco personas intoxicadas por una fuga de monóxido de carbono en un call center

Una fuga de monóxido de carbono provocó la intoxicación de 5 personas en un edificio donde funciona un call center. Ante el temor, los empleados decidieron evacuar las instalaciones ante la posibilidad que el daño en la salud fuera mayor.

En diálogo con 0223, una trabajadora confirmó que fueron 5 empleados los intoxicados por monóxido de carbono.

“Pusieron tubos de gas caloventores y no los eléctricos, porque la calefacción no anda desde hace dos años y no la reparan. Hacia tanto frío que trajeron esos tubos de gas. Pero se intoxicaron 5 trabajadores con monóxido de carbono. Vinieron las ambulancias y toda la gente bajó por precaución”, aclaró la empleada.

El call center está ubicado en Camusso y Juan B.Justo, donde unos 250 empleados realizan la atención al cliente del “112” de la multinacional Telefónica.