Arroyo también opinó sobre las elecciones en la Provincia: “Gana Kicillof”

Luego de pronosticar el triunfo de Mauricio Macri en las presidenciales, el jefe comunal se manifestó por una eventual victoria del exministro de Economía. También habló sobre Alberto Fernández.

En el marco de una recorrida por la etapa final del Acueducto Oeste, el intendente Carlos Arroyo reafirmó que el presidente Mauricio Macri va a ser reelegido para continuar al frente del poder ejecutivo nacional, evitó hablar de Alberto Fernández y consideró que María Eugenia Vidal va a ser derrotada por Axel Kicillof, en las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Consultado por 0223 acerca de qué piensa sobre Alberto Fernández, Arroyo sorprendió con su respuesta: “No puede opinar, abrir juicio sobre ese tema. Sería imaginar cosas que no puedo comprobar. Al señor Fernández no tengo el gusto de conocerlo. No puedo opinar al respecto”, sentenció.

En ese punto, más allá del contundente triunfo en las Paso del candidato a presidente del Frente de Todos, el Intendente no dudó en afirmar que Macri gana en octubre, “más allá de la publicidad extraña que de pronto les agarró a los medios de Buenos Aires”.

“La verdad es que va a ganar Macri. Pienso eso, ahora puedo equivocarme”, admitió. Y sentenció: “En la provincia gana Kicillof. Es lo que yo creo”, y se alejó de los micrófonos, terminando su conferencia de prensa.