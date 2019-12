La Justicia advierte falta de controles en el cumplimiento de condenas de los menores

El fiscal Walter Martínez Soto denunció una "escasez absoluta" de recursos dentro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. "Si voy a buscar una pulsera para un chico no consigo", graficó.

El fiscal Walter Martínez Soto denunció una "escasez absoluta" de recursos en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y advirtió por la falta de control en el cumplimiento de penas que recaen sobre los menores en conflicto con la ley penal.

"Acá no hay un sistema cierto de control y ejecución de la pena y eso hace que jóvenes que han sido condenados y están con beneficios de libertad asistida o condicional después cometan hechos delictivos en otros departamentos de la Provincia", aseguró el funcionario judicial de Mar del Plata.

El representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó que no se aplique sobre los menores "la misma impronta cuando se advierte un caso de reincidencia" tal como ocurre en el sistema penal que juzga a las personas mayores que cometieron delitos y fueron condenadas. "Estamos preocupados porque parece que a nadie le importa", manifestó.

Bajo esta misma tesitura, Martínez Soto dijo que en el fuero en donde cumple funciones "no hay medios y una escasez de absolutamente todo". "Si pido una pulsera electrónica para un joven no tengo. Entonces, es muy difícil trabajar así porque no hay respuestas", planteó, y aclaró: "El Poder Judicial tiene pocos elementos económicos como para echar mano y trabajar al respecto".

El fiscal también compartió una mirada negativa de las políticas criminales que se implementaron en los últimos cuatro años. "Estamos igual que cuando comenzamos a trabajar con el fuero hace 10 años. La verdad que no hay ninguna política cierta en esto", lamentó, en declaraciones vertidas a 0223.

Martínez Soto reconoció que en este 2019 se constató "un descenso de la criminalidad poco habitual" pero lo atribuyó a que "la policía no persigue el delito con la misma intensidad que antes lo hacía". "Ignoramos por qué pasa esto pero no nos deja de preocupar", insistió.

"Hay que tener un control estricto sobre la policía. Se la debe apoyar cuando hace las cosas bien, por supuesto, pero en el último tiempo note algún grado de autonomía de los efectivos con el pretexto de que cumplen órdenes ministeriales y eso en realidad es una desobediencia terrible", apuntó.