Tras la declaración de emergencia, destacan la inversión en obras en las escuelas de Mar del Plata

Tras la decisión del Concejo Deliberante de General Pueyrredon de declarar la emergencia en infraestructura de las escuelas municipales y provinciales de Mar del Plata, la presidenta del Concejo Escolar Sofía Badié se mostró sorprendida por el resultado de la sesión de la que no tuvo voz ni voto.

En diálogo con 0223, la titular del Concejo admitió que se sorprendió por el resultado y aseguró que "estamos ante una inversión histórica para el distrito", la cual alcanza los 140 millones de pesos. "Trabajamos en arreglos integrales en escuelas con necesidades históricas. Nos ocupamos de los baños y de las conexiones de gas", describió. Además, destacó que "la Provincia también está invirtiendo más de 40 millones de pesos en obras".

En una sesión especial, diferentes espacios le dieron el visto bueno al proyecto. En este sentido, Badié, quien no pudo participar de la reunión, aseguró que "se trata de una decisión que tiene que ver con intereses políticos" y agregó: "los concejales que se mostraron a favor de esta ley nunca hicieron un pedido de informe al Concejo, nunca me pidieron una reunión". "No vamos a negar que hay problemas pero no para declarar una emergencia educativa bajo ningún punto de vista", señaló.

Para finalizar, la presidenta del Concejo Escolar defendió su gestión y expresó que desde que asumieron en 2015 destinaron parte del presupuesto a "cancelar todas las deudas que la Provincia tenía". "Hay que señalar todo lo que se hizo", se defendió. Asimismo, subrayó que esta decisión se podía haber tomado "hace diez años".