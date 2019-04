Arroyo sobre el crimen de Tomás Marcos: "Espero que la Justicia aplique todo el rigor de la ley"

El intendente Carlos Arroyo participó este viernes de la inauguración de una cámara de seguridad en la zona de la exvilla de Paso, donde no evitó hablar del crimen de Tomás Marcos, por el cual hay dos hermanos detenidos, uno de 18 años y otro de 15 que es considerado inimputable para la justicia.

"Fue un homicidio tremendo que todos los marplatenses lamentamos", dijo el jefe comunal, quien no obstante destacó la labor de los investigadores para esclarecer rápidamente el asesinato del hombre ocurrido el martes por la noche en Belgrano y 20 de Septiembre. "La policía, en una actuación brillante, junto con el COM, el subsecretario de Seguridad Marcelo Lencina y el fiscal lograron encontrar a los responsables", informó.

En ese contexto, el intendente opinó que "lo único que falta" es que la Justicia "aplique todo el rigor de la ley" para castigar a los dos responsables del hecho.

"Es imposible de entender que ocurran este tipo de hechos, que se pierda una vida humana de manera tan injustificada", dijo.

Arroyo también se metió en la polémica por la baja de la edad de imputabilidad y señaló que desde siempre tiene una postura tomada al respecto. En esa línea, explicó que para él no tiene sentido discutir si los jóvenes deben ser penados desde los 14, 15 o 16.

"Realmente es un problema de desarrollo psicológico, no un tema que se mida con el almanaque. Usted va a tener jóvenes de 18 años que tienen la mentalidad de un chico de 12. Y hay chicos de 10 que piensan y están más desarrollados que uno de 15. Tener una fecha y decir hasta las cero horas del día tal no es responsable y un minuto después entra en responsabilidad me parece medio anacrónico. Es tomar un límite que no tiene mucho sentido", opinó Arroyo.

El jefe comunal planteó que el tema debiera resolverse con un "estudio profundo" de cada joven en conflicto con la ley penal para determinar "qué nivel de comprensión de la criminalidad del acto tiene".

"El artículo 34 del Código Penal establece que tiene que haber comprensión de la criminalidad del acto. Si el individuo no comprende no puede ser responsable. Si lo comprende qué importancia tiene la edad. ¿Qué diferencia hay entre 14 o 15? para mí ninguna", dijo y cerró: "Si comprendió lo que estaba haciendo es responsable, tenga la edad que tenga".